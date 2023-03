Melissa Martínez reapareció en vestido de baño y se llevó todos los elogios

La periodista y presentadora Melissa Martínez se ha convertido en una de las mujeres más populares y queridas de la farándula colombiana. De hecho, en redes sociales ha cosechado una masiva comunidad de seguidores, quienes constantemente le dejan mensajes llenos de cariño en sus distintas publicaciones.

En una reciente publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2,8 millones de seguidores, la periodista y presentadora dejó asombrados a sus fans con dos fotografías, donde lució un sensual y diminuto traje de baño de dos piezas, dejando a la vista su cuerpo delgado y contorneado, que la presentadora cuida con ejercicios de gimnasio y una dieta de porciones específicas en la que no sacrifica ningún “antojito”.

Melissa Martínez lució diminuto y sensual traje de baño. - Foto: Foto tomada de Instagram @melissamartineza

Las instantáneas fueron tomadas en una piscina, donde Melissa posó feliz y orgullosa de su cuerpo, derrochando sensualidad en redes sociales.

Como era de esperarse, varios usuarios elogiaron y admiraron su belleza con comentarios que fueron dejados en la reciente publicación: “Lo más hermoso de los programas deportivos”, Un mujerononón y costeña que es lo mismo”, “Linda mi Meli”, “Que maravilla”, “Que hermosa”, “Ufff que rico”, “Mujer divina, eres una diosa”, “Belleza latina” y “Que calor”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Melissa Martínez confiesa cómo siguió con su vida luego de separarse de Matías Mier

Pero no todo en la vida de Melissa ha sido color de rosa y el año 2022 fue una muestra de ello, pues durante estos 12 meses tuvo que soportar el final de su matrimonio con el futbolista Matías Mier, quien habría sido el culpable de la separación definitiva y a quien la barranquillera tuvo que dejar atrás para seguir con su vida, un hecho que le trajo retos tan grandes como el cubrimiento del Mundial Qatar 2022.

Pareja de celebridades. - Foto: Instagram: @mati.mier

En las redes sociales de Melissa se podía evidenciar cómo ella con tenacidad y temple asumía de nuevo su soltería y le daba rienda suelta a su nueva condición con cambios de ‘look’ radicales, vacaciones que había postergado en varias ocasiones y que ahora retomó en lugares tan paradisíacos como Dubái, además de varios eventos a los que asistió acompañada de amigas que también pertenecen a la farándula nacional.

Pero por más que Melissa se mostrara fuerte y feliz con su nueva vida, sus más de 2 millones de seguidores, se preguntaron cuál había sido el secreto de la barranquillera para pasar la página de una forma tan contundente y así poder disfrutar toda la abundancia que le llegó después de la ruptura.

Melissa Martínez - Foto: @melissamartineza

La misma Melissa ha decidido sacar a sus fanáticos de la duda y en sus historias de Instagram ha publicado una frase acompañada de un rayón en forma de corazón con la explicación exacta de lo que hizo una vez se dio cuenta de lo que su exesposo le había hecho.

“Me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida”, dice la imagen que ya está siendo replicada en varias cuentas de Instagram.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 🙌”, “Ojalá fueran tan fácil 😢 jajaja”, “Definitivamente así hice yo y me siento relax sin mente, súper, esa frase me identifica ❤️”, “❤️😍así es, y se volvió risueña x todo”, “Así debe ser, con la frente en alto”, “Para qué reclamar y hacer show, está donde quiere estar... es simple”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rechismes, de cibernautas de acuerdo con la periodista.

Sin embargo, hay otro combo de usuarios de Instagram al que ya le empieza a “aburrir” la actitud “altiva” y serena de Melissa, pues argumentan que ya va siendo hora de cumplir con la frase que posteó y de verdad pasar la página, pues desde que terminó su relación, hace ya meses, de vez en cuando publica pullas contra su exesposo o frases que denotan que aún tiene alguna herida abierta.