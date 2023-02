Daniela Ospina no deja nada a la imaginación con este enterizo de flecos transparente

Este 2023 ha sido un año de mucho empoderamiento para la modelo y deportista Daniela Ospina, quien ha encantado a sus más de 7.3 millones de seguidores con imágenes donde se muestra más sensual, más audaz, mucho más atlética y tan coqueta y alegre como siempre se ha mostrado, pues a pesar de sus altibajos sentimentales y laborales, ella le pone una buena cara a todo.

Este empoderamiento le ha dado más confianza a Daniela para mostrar el hermoso y trabajado cuerpo que tiene, no solo con los bikinis que ya se le conocen gracias sus publicaciones en su perfil de Instagram, sino que ha explorado muchos más textiles y formas para engalanar sus curvas.

Revelan fotos de Daniela Ospina antes de llegar a la fama. - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Para conmemorar el Día de San Valentín el pasado 14 de febrero, la paisa decidió regalarle a sus seguidores una de las sesiones de fotos más sensuales que ha publicado hasta el momento. En las dos imágenes que están en el perfil personal de la empresaria en Instagram se ve a Ospina luciendo un conjunto de lencería confeccionado con encaje blanco, tanto en su brasier, como en el panti y el pareo que lo conforman. La modelo muestra una expresión sublime, de picardía y comodidad, como si se tratara de prendas que usa diariamente.

“❤️‍🔥❤️❤️‍🔥 donde hay amor, hay paz”, fue la frase con la que Daniela acompañó su publicación, que de inmediato empezó a parecer en el news feed de todos sus fanáticos y ellos se volcaron a demostrarle su cariño con mensajes en los que la endiosan y le resaltan lo bella que es, dejando claro que sus palabras también los inspiran para enfocar su vida a nivel espiritual.

Muchos pensaron que después de esta muestra de sensualidad, Daniela iba a volver a sus publicaciones maternales y cariñosas en las que su piel está tapada por outfits fashionistas que no solo le dan comodidad y elegancia, sino que la vuelven una autoridad en la moda no solo colombiana, sino internacional, pues ella hace presencia como modelo y consultora en diferentes marcas que van desde Miami hasta Medellín.

Daniela Ospina mostró con orgullo la casa en la que fue criada. - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Pero todos estaban equivocados, pues Daniela los volvió a sorprender, pero ahora ataviada en un vestido de flecos que no tiene ningún forro por debajo que tape lo que se puede ver entre hilo e hilo, pues todas las tiras de textil que hay en dicho conjunto solo están unidas por vértices que no tapan absolutamente nada, dejando al aire toda la piel del cuerpo de la deportista.

Como es usual, Daniela usa los títulos de sus post para generar conversaciones con sus seguidores y esta vez no fue la excepción. La deportista le hizo una pregunta muy profunda a sus fanáticos y ella misma dio su respuesta para sentar un precedente y así darle el impulso a los cibernautas para que se adhieran a la dinámica.

Daniela Ospina revela detalles de su matrimonio con Gabriel Coronel. - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

“Si tuvieras que hablarte a ti, ¿qué te dirías? Yo me diría ‘no dejes de amarte y no te des tan duro’ ❤️ Los leo …. ✍🏽”, escribió la paisa, generando más de 34 mil likes y una infinidad de comentarios como: “Todo lo que sueñas es posible y tú eres capaz con todo…no te rindas”, “Que puedo con absolutamente todo lo que me proponga 🔥”, “Me diría.. tu puedes con todo lo que te propongas y no dejar de Amarte por ningún motivo ❤️”, “Que tome decisiones conectadas con mi propósito sin miedo al qué dirán ❤️”, “Yo me habló y me sigo diciendo aguanta tu puedes no te rindas 😢❤️”, “Yo te diría que hermosa eres 😍😍🔥🔥”, “Exactamente eso se quiere lograr con este tipo de fotografía, cuídate, ámate y admírate!!”, entre muchos otros.