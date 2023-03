Mónica Fonseca aclaró y ‘cantó la tabla’ sobre polémica que se formó con Carolina Cruz: “No es salir a pedir perdón”

Mónica Fonseca, reconocida periodista, llamó la atención de los usuarios en redes sociales, luego de responder a la polémica opinión que dio Carolina Cruz en los medios nacionales sobre la explantación de prótesis. La presentadora reapareció en su cuenta oficial de Instagram, realizando un ‘live’ en compañía de su esposo, Juan Pablo Raba, donde tocaron el tema del síndrome de Asia y la irresponsabilidad que existía con respecto al tema.

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca cumplieron más de diez años de casados. Foto: Instagram @juanpabloraba - Foto: Foto: Instagram Juan Pablo Raba.

Lo primero que indicó la colombiana fue la importancia del acompañamiento de amigos, familiares y médicos en el proceso que podría estar viviendo una mujer, ya que no se le prestaba la atención correspondiente. Allí recordó la muerte de su mamá, quien falleció hace muchos años por lupus cuando no había tratamiento o exámenes adecuados para identificar esta enfermedad que era huérfana.

“Lo que quiero decir primero es que la enfermedad de los implantes mamarios no es un chiste, no es una mentira, ni una mujer que dice que está deprimida o que tiene los 50 síntomas que se pueden presentar, está engañando a la comunidad médica ni a sus amigas ni a sus esposos. Empecemos por creerle a las personas cuando describen una sintomatología que las está haciendo sentirse muy mal”, dijo al inicio del tema, donde señaló parte de lo dicho por Carolina Cruz.

La presentadora fue blanco de críticas por comentario que hizo sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Mónica Fonseca afirmó en este espacio que se había dado un fuerte ‘papayazo’ en la televisión nacional para hablar de este problema de salud, el cual no fue aprovechado y no se manejó adecuadamente. La también actriz pidió responsabilidad en los medios, señalando lo fundamental de darle visibilidad a la realidad que muchas mujeres han pasado por los implantes mamarios.

“Seamos responsables de que, si nos dan el papayazo, como nos lo dieron hace unos días, de hablar de este tema, que no se convierta en poner a ese chivo expiatorio que no tiene la enfermedad, ni el síndrome de Asia y tampoco tiene suficiente conocimiento acerca de esto. Comienza a ser la portada en todas partes y se pierde el foco de algo que es tan importante como la salud pública, por la que lleva luchando años una persona como Angelique Moncayo o Lorena Meritano, quienes tienen el conocimiento y la experiencia en carne propia”, apuntó en el ‘live’.

Mónica Fonseca se pronunció sobre el tema de la explantación - Foto: @fonsecamonica

“Quiero insistir muchísimo y hacer el llamado en la ventana de oportunidad tan grande que se presentó en uno de los programas nacionales más vistos en Colombia, que es de un alcance enorme, no solamente para los y las colombianas, sino para la comunidad en general. No hay derecho que de ahí no se tenga una conversación seria y no se haga una reparación”, agregó.

En este video, Fonseca aclaró que no se trataba de salir a pedir perdón, sino de tocar a profundidad la realidad que existe con respecto a estos problemas de salud. La presentadora aseguró que Carolina Cruz era una de sus grandes amigas y la respetaba completamente, pero debía existir un apoyo de los equipos de trabajo para manejar mejor estas situaciones.

Carolina Cruz fue respaldada por algunas famosas tras críticas que recibió @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

“No es salir a pedir perdón porque me parece absurdo aquellas personas que dicen que ‘es que la presentadora dijo’. La presentadora en gran amiga mía, tengo todo el respeto por esa presentadora, es una persona sumamente generosa, pero a esa presentadora o a mí se nos pueden ir las luces…¿dónde está el equipo de trabajo? Esas personas que le digan a uno en frío: ‘Salgamos a informar bien al público’”, enfatizó.

Por último, Mónica Fonseca señaló que este ‘live’ que realizó con su esposo no era en contra de Carolina Cruz y tampoco sobre sus opiniones, ya que cualquiera se podía equivocar en la visión que tenía de las cosas. De hecho, la presentadora indicó que iba dirigido a los médicos y especialistas que creían que tenían la última palabra y no investigaban más acerca de esta situación que padecían otras mujeres.

“No, este live no es para mi compañera, amiga, a quien respeto y quiero, quien también se puede equivocar. Ella decidirá qué quiere hacer frente a esto. Este live es para todos los especialistas de salud que todavía piensan que son Dios y que tienen la verdad absoluta, no es correcto ni ético ni moral”, aclaró.