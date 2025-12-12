Se conoce la verdad detrás del supuesto romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra

Ricky Montaner, cantautor y uno de los hijos del aclamado Ricardo Montaner, ha desatado una tormenta mediática luego de afirmar en una entrevista sobre una supuesta relación amorosa con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

En la revelación, hecha en el programa de entretenimiento Kapra Diner, dirigido por el creador de contenido Andoni Valgardi, el cantante venezolano aseguró que “Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones casi como hacer el amor”, lo que hizo que las redes sociales colapsaran.

Tras la incesante viralidad del episodio, el hijo de Montaner salió al paso aclarando que todo se trató de una broma nacida de la química creativa que compartieron ambos cantantes en la creación de la canción Ya no tiene novio, lanzada en 2018, y que el episodio provocó sorpresas hasta en su familia, debido a la cantidad de fans pidiéndole explicaciones a su padre Ricardo Montaner.​ Actualmente, Ricky Montaner se encuentra casado con la actriz argentina Stefanía Roitman.

Nuevo rol en la Fifa

| Foto: GETTY IMAGES

En medio del cierre de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira vuelve a ser noticia luego de que la Fifa confirmara que la barranquillera formará parte del Mundial en 2026. Su regreso, sin embargo, se dará lejos de los micrófonos. La federación de fútbol confirmó que la cantante integrará el consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, una iniciativa social enfocada en educación y desarrollo juvenil por medio del fútbol.

Lejos de los shows, Shakira asumirá un papel estratégico en el Mundial 2026 como miembro del consejo asesor del fondo Fifa, que busca recaudar hasta 100 millones de dólares para proyectos educativos en más de 200 países. “Estoy entusiasmada de unirme al Consejo Asesor del Fondo Global Citizen de la Fifa”, afirmó Shakira, enfatizando su alineación con objetivos como construir escuelas de fútbol y promover el desarrollo integral de niños y jóvenes.

Esta labor se inspira en su Fundación Pies Descalzos, que ya ha edificado decenas de colegios en Colombia, demostrando su vocación por el impacto social.​ El fondo operará con mecanismos innovadores, como donar un dólar por cada entrada vendida en los 104 partidos del torneo, expandiendo así el legado del fútbol más allá de las canchas.

Novena con propósito

| Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Los 50 de Joselito, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y V de Vinilo se presentarán el 16 de diciembre en Bogotá para dar inicio a la tradición familiar de las novenas navideñas. Las agrupaciones musicales formarán parte de la cuarta edición de Una Novena por Bogotá, un evento que se sigue consolidando como símbolo de solidaridad y unidad en la capital colombiana.

El Movistar Arena será el lugar de este encuentro, el cual tiene como prioridad fundamental la entrega y el apoyo a las comunidades más vulnerables de la capital. La novena, organizada por el Banco de Alimentos de Bogotá, destinará el ciento por ciento de lo recaudado a quienes más lo necesitan. El arzobispo de Bogotá, cardenal Luis José Rueda Aparicio, presidirá la ceremonia. “La verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, asegura el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. El evento pretende entregar 100.000 mercados a las familias más necesitadas de la ciudad y sus alrededores. Cada mercado representa no solo alimentos, sino la posibilidad de que muchas personas vivan la Navidad con dignidad y esperanza.

¿Sexto hijo?

| Foto: AFP

Lorelei Tarón, cantante argentina y esposa del futbolista colombiano Radamel Falcao García, sorprendió a sus seguidores luego de hablar sobre la posibilidad de que su familia crezca aún más. La revelación se dio luego de los constantes rumores sobre la llegada de un sexto hijo a la familia del futbolista. Sin embargo, la argentina aclaró la situación asegurando en un video publicado en sus redes sociales que “a punto de cumplir 18 años de matrimonio, de escapada de miniluna de miel. P. D.: no, no se viene el sexto… con cinco estamos completos”.

La declaración llegó durante una escapada romántica en Washington D. C., coincidiendo con el sorteo del Mundial 2026, donde la pareja celebró 18 años de matrimonio con una “miniluna de miel”. Falcao y Tarón tienen cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven.

Vuelven Los juegos del hambre

| Foto: GETTY IMAGES

Un nuevo capítulo se escribe para la saga Los juegos del hambre, tras la confirmación de que los actores Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresarán a sus icónicos personajes de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en Amanecer en la cosecha.

De acuerdo con información revelada por The Hollywood Reporter y Deadline, la precuela basada en la novela de Suzanne Collins, publicada en marzo de 2025, se ambienta 24 años antes de los eventos de la primera película, centrándose en los orígenes de Haymitch Abernathy, mentor de los protagonistas originales.

Según los medios especializados, su estreno está previsto para noviembre de 2026. La saga cinematográfica ya cuenta con seis películas estrenadas, la tetralogía original: Los juegos del hambre, de 2012; En llamas, de 2013; Sinsajo - Parte 1, de 2014, y Sinsajo - Parte 2, de 2015, más la primera precuela, Balada de pájaros cantores y serpientes, de 2023. Estas películas ya han acumulado más de 3.330 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como un fenómeno juvenil que aborda temas como la desigualdad, la opresión y la resistencia.

Unen fuerzas

| Foto: GETTY IMAGES/ Álvaro tavera-COLPRENSA

La periodista y presentadora Mónica Fonseca y la activista de derechos humanos y sobreviviente de ataque con químicos Natalia Ponce de León unen fuerzas para fortalecer el tejido emocional de Colombia a través del lanzamiento de dos cursos virtuales completamente gratuitos.

Los módulos, llamados Mucho Más Amable y Perdonar lo Imperdonable, que cuentan con el apoyo de Coschool y se encuentran disponibles en Edumoción, tienen una duración de 90 minutos, se pueden tomar en cualquier dispositivo digital y tienen como objetivo convertirse en un recorrido práctico para entender cómo los gestos cotidianos pueden empezar a reparar una cultura marcada por el desgaste emocional.