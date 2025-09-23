Gente
Shakira anunció que finalizó la construcción de un colegio en el Catatumbo: “Los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”
Al menos 1.200 estudiantes de esta región de Norte de Santander, históricamente golpeada por el conflicto armado, se beneficiarán del proyecto.
Shakira anunció este martes, 23 de septiembre, que la construcción del nuevo colegio ubicado en el corazón de la subregión del Catatumbo, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, entró en su etapa final.
"Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia“, dijo inicialmente la cantante en sus redes sociales.
Al menos 1.200 estudiantes de esta región históricamente golpeada por el conflicto armado se beneficiarán del proyecto concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, el cual se convertirá en un espacio de aprendizaje y desarrollo.
“Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas“, agregó Shakira.
Este colegio tendrá 34 aulas, además de laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, aula múltiple-comedor, talleres de artes y música, y espacios polivalentes.
En el espacio de un lote de 30.000 m² que fue donado por Ecopetrol, se han construido más de 6.200 m² donde habrá una amplia zona deportiva y recreativa con cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles.
“Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras“, mencionó la artista.
Durante la construcción de esta megaobra se generaron cerca de 160 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local, donde una vez finalizado el colegio funcionará también como centro de desarrollo comunitario para la comunidad catatumbera.
“Estamos próximos a entregar a Tibú una institución que será símbolo de oportunidades y esperanza. La escuela será un lugar para aprender, pero también para construir comunidad y soñar con un futuro distinto”, afirmó Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos.
Este proyecto está liderado bajo la Fundación Pies Descalzos, junto con la Fundación Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú.
“Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país. Un agradecimiento muy especial a Howard Buffett y al Ministerio de Educación por su enorme contribución a este proyecto", puntualizó Shakira.