Shakira: “trabajaré hasta que me muera por la educación”; la artista revela los proyectos de nuevas escuelas que tiene para Colombia

Con ello, demostró aquello que pregona en su canción: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. De hecho, su fortuna está estimada en 300 millones de dólares.

Y, en medio del éxito, Shakira no se olvida de sus orígenes. De su país. Lo hace a través de su fundación Pies Descalzos, a través de la cual apoya la educación de miles de niños y jóvenes en Colombia.

Precisamente, en entrevista con la revista Hola!, la cantante cuenta que con su fundación busca “llegar a los lugares más remotos de Colombia, donde no hay infraestructuras ni agua potable. No hay recursos básicos, ni siquiera vías pavimentadas, y hay niños que mueren de desnutrición. Entonces, yo entro, meto dinero de mi bolsillo, además de conseguir recursos del sector privado y compromisos estatales”.

Pero la vocación filantrópica de Shakira no ha sido solo en Colombia. “Hemos construido ya diez centros de primera infancia, no solo en Colombia, sino también en México y Argentina. También queremos poder atender a la población de refugiados de Venezuela en la región de Maicao, que es una de las ciudades que más necesidades tiene”, relató en Hola!.

Dice que trabaja de la mano con Howard Buffett, “que hemos conseguido que sea nuestro socio y con quien construimos uno de nuestros primeros colegios en Quibdó y con quien estamos construyendo otro megacolegio en Tibú, ambos lugares muy cerca de la frontera con Venezuela. Quiero seguir construyendo más escuelas. Llegar a todos los rincones de Colombia a los que no llegan los recursos ni la educación”, dijo.

Shakira asegura que no va “a descansar hasta que en todos esos lugares haya una escuela que sea el centro del que se beneficia toda la comunidad. Vamos a seguir trabajando en las zonas rurales en las que no hay infraestructuras. Colombia es una tierra fértil, de mentes curiosas y talento puro, pero casi un millón de niños siguen desescolarizados o fuera del sistema y no dejaré de luchar hasta que todos los niños de mi país estén escolarizados”