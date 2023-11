Deuda de Shakira en España: los 23 millones de euros que pagó ‘no son nada’; esto factura por cada canción que lanza

La colombiana llegó al lugar y no dudó en darle un giro inesperado a su vida, optando por un camino particular que pocos se imaginaron. En compañía de sus abogados, la cantante quiso firmar un acuerdo con las autoridades españolas, intentando ponerle fin a las acusaciones constantes que recibió por el supuesto fraude fiscal que cometió.

La cantante cerró su pleito con Hacienda (Photo by Josep LAGO / AFP) | Foto: AFP

Sin embargo, el proceso que rodeó esta situación sorprendió a más de uno, debido a la actitud de la latina en este espacio, los puntos a los que llegaron y la rapidez con la que todo se acordó sin darle prioridad a un “show” mediático. La intérprete de Loba fue clara en su posición e hizo todo lo posible para no generar un foco de atención como tanto lo esperaban algunos medios y detractores.

Aunque bastante se comentó y opinó sobre el cambio de planes en el caso de Shakira, varios portales se enfocaron en detallar a profundidad cuál era el impacto económico real de este pago en el patrimonio de la barranquillera. Para muchos significa un golpe muy fuerte en la estabilidad, pero para la estrella no sería ‘nada’.