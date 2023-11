“Escribir para Shakira es un privilegio”: el compositor de los grandes éxitos de la colombiana revela cómo nacieron sus canciones de despecho

Un experto en desamor

No era la primera vez que Keityn les cantaba a los corazones rotos, pero sin caer en el melodrama de las baladas: es el hombre detrás de Tusa , el ardiente éxito de 2019 en las voces de Karol G y Nicki Minaj. Keityn no planeaba crear música el día que nació esta colaboración de las estrellas de la música urbana. Es más, cuenta que el día que nació Tusa no tenía más planes que visitar al productor de Karol G, Ovy on the Drums, para comer alitas de pollo y jugar videojuegos.