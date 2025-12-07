Shakira participará en el Mundial 2026, pero no como intérprete de un himno, ni en un espectáculo de apertura.

La Fifa anunció que la cantante formará parte de su consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, una iniciativa que busca impulsar proyectos educativos en más de 200 países.

Su presencia marca un giro significativo de estrella musical a figura clave en un movimiento social con alcance internacional.

El rol de Shakira en la próxima Copa Mundial

La sorpresa alrededor del rol de Shakira en la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026 ha generado expectativas entre sus seguidores.

No es la primera vez que Shakira combina su visibilidad mediática con un compromiso social. A través de su fundación, Pies Descalzos, ha construido decenas de escuelas en Colombia, buscando garantizar acceso a una educación digna.

Pero este nuevo vínculo con la Fifa implica una escala global: el Fondo Ciudadano Global ya ha recaudado cerca de 30 millones de dólares y planea movilizar donaciones adicionales, incluyendo un mecanismo por el cual se donará un dólar por cada entrada vendida en los estadios durante el Mundial.

Shakira asumirá una función inédita en el Mundial 2026, en un anuncio que tomó por sorpresa a sus seguidores. | Foto: Fotos: Liliana Estrada

El anuncio de su incorporación no solo redibuja la narrativa habitual de artistas vinculados a los mundiales como meros intérpretes de himnos o espectáculos de apertura, sino que también evidencia una transformación de su rol: de estrella del pop a activista global.

En sus propias palabras, Shakira recalcó su entusiasmo por unir fuerzas con la Fifa para “centrarse en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida”, y reafirmó que la salud social va de la mano con la formación académica y deportiva de las futuras generaciones.

Este giro puede interpretarse como un gesto simbólico y, al mismo tiempo, muy real: los mundiales ya no son solo escenarios de fútbol y entretenimiento, sino que se están transformando en plataformas con un alcance social y humanitario. Shakira, con su trayectoria y compromiso real, parece determinar que su legado trascienda la música y que el Mundial 2026 sea testigo de esa ambición.

A medida que se acerca el Mundial 2026, la expectativa por el papel que desempeñará Shakira sigue creciendo y promete aportar un matiz distinto al evento deportivo más visto del planeta.

Su participación, esta vez alejada de los escenarios y enfocada en un propósito global, refuerza la idea de que el fútbol puede convertirse en una plataforma para impulsar cambios reales más allá del espectáculo.