Ola de memes y reacciones tras sorteo del Mundial 2026; Shakira y Donald Trump, protagonistas: “Debería ser la única”

El evento permitió que se conociera la organización para lo que viene el próximo año.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 6:33 p. m.
Sorteo de la FIFA 2026: memes
Sorteo de la Fifa 2026: memes. | Foto: Waka Waka - Shakira / Canal RCN - Montaje SEMANA

Con 42 selecciones ya clasificadas y seis cupos pendientes por definirse a través del repechaje internacional, este viernes se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico: el sorteo del Mundial 2026.

La ceremonia, organizada por la Fifa, tuvo lugar en Washington, ciudad elegida como sede oficial para distribuir a las selecciones en los diferentes grupos que conformarán el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa era máxima, no solo por el nuevo formato ampliado que tendrá la Copa del Mundo, sino porque muchos equipos buscaban un sorteo favorable que les permitiera soñar con un camino más accesible hacia las fases finales.

Representantes de federaciones, exjugadores legendarios y figuras del deporte se dieron cita para presenciar este momento decisivo que marca el rumbo de la competencia del próximo año.

La Selección Colombia, ubicada en el bombo 2 gracias a su desempeño durante el ciclo clasificatorio, fue una de las delegaciones que más atención concitó.

Sin embargo, lo particular del evento fue la ola de reacciones que hubo en plataformas digitales, donde los curiosos y fanáticos hablaron de lo que estaba sucediendo.

Ola de memes por sorteo de la Fifa 2026

Pese a que el evento conmovió y emocionó a millones de personas que esperan con ansias esta cita deportiva, las redes sociales no dejaron pasar detalles que ocurrieron en la cita.

De acuerdo con lo que quedó registrado, los usuarios reprocharon el premio que recibió Donald Trump, presidente de Estados Unidos; la presentación de Robbie Williams y las entrevistas que se hicieron a algunos asistentes.

No obstante, Shakira no faltó en esta ola de comentarios, ya que muchas personas pidieron que la barranquillera volviera a ser la voz oficial de este evento. Varios recordaron el trabajo que hizo con Waka Waka, el himno del Mundial 2010.

