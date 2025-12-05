Con 42 selecciones ya clasificadas y seis cupos pendientes por definirse a través del repechaje internacional, este viernes se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico: el sorteo del Mundial 2026.

La ceremonia, organizada por la Fifa, tuvo lugar en Washington, ciudad elegida como sede oficial para distribuir a las selecciones en los diferentes grupos que conformarán el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa era máxima, no solo por el nuevo formato ampliado que tendrá la Copa del Mundo, sino porque muchos equipos buscaban un sorteo favorable que les permitiera soñar con un camino más accesible hacia las fases finales.

Representantes de federaciones, exjugadores legendarios y figuras del deporte se dieron cita para presenciar este momento decisivo que marca el rumbo de la competencia del próximo año.

La Selección Colombia, ubicada en el bombo 2 gracias a su desempeño durante el ciclo clasificatorio, fue una de las delegaciones que más atención concitó.

Sin embargo, lo particular del evento fue la ola de reacciones que hubo en plataformas digitales, donde los curiosos y fanáticos hablaron de lo que estaba sucediendo.

Ola de memes por sorteo de la Fifa 2026

Pese a que el evento conmovió y emocionó a millones de personas que esperan con ansias esta cita deportiva, las redes sociales no dejaron pasar detalles que ocurrieron en la cita.

De acuerdo con lo que quedó registrado, los usuarios reprocharon el premio que recibió Donald Trump, presidente de Estados Unidos; la presentación de Robbie Williams y las entrevistas que se hicieron a algunos asistentes.

No obstante, Shakira no faltó en esta ola de comentarios, ya que muchas personas pidieron que la barranquillera volviera a ser la voz oficial de este evento. Varios recordaron el trabajo que hizo con Waka Waka, el himno del Mundial 2010.

Una pinche hora para darle un premio a Trump,Robbie Williams cantando una canción X y entrevistas? pic.twitter.com/ES8KgOgeDp — M e L ó n (@Goma_Bungee) December 5, 2025

Robbie Williams sale en una presentación de Fifa,

Yo : pic.twitter.com/tkfM44GfEC — José Carlos 14 (@nekoakashiro14) December 5, 2025

Cómo se sentiría la vida si las sedes del mundial solo hubieran sido México y Canadá #CopaMundialFIFA



pic.twitter.com/PCuNgKwWai — Jf 🇨🇴 (@R0SIETIF0SI) December 5, 2025

El premio de la paz de la FIFA, a quien quiere bombardear a Venezuela y de paso a Colombia #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ihNNsMHJJi — J@meJu (@Julmeja0424) December 5, 2025

El premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump... NO ME JODAS JAJAJAAJJAAJJAJAJAJAJAJAJAJAJA#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rdAoah0yiQ — Diana (@dianagos) December 5, 2025

Yo con exceso de trabajo viendo el sorteo del mundial.#CopaMundialFIFA#Mundial2026 pic.twitter.com/JKDHaMtBYR — Paul Rincon (@PhaulRincon10) December 5, 2025

Los tres jinetes del Apocalipsis

Se vienen las bolitas calientes 😳



#Mundial2026 pic.twitter.com/YbziScIRbH — Luis Nalvarte (@LuisNalv) December 5, 2025

¿Es el sorteo del mundial o un documental sobre USA y Donald Trump? #Mundial2026 pic.twitter.com/UAIO9KvJPw — jess (@jessylewy109) December 5, 2025

Que bueno esta el sorteo de la fifa#Mundial2026 pic.twitter.com/RQpmuTsYCp — Bruninho HM (@JirikoTurbo) December 5, 2025

¿Cuánto sale ganar el #Mundial2026? Porque acabamos de cooperar para la corona del #MissUniverse de Fátima Bosch y ya estamos gastados. pic.twitter.com/iG2dqwSYn6 — MONTSERRAT (@MONTSERRAT666_) December 5, 2025

Cada presidente sacó el nombre de su país y piden transparencia #Mundial2026 #FifaWorldCup pic.twitter.com/xYFYTAHJV4 — Don Sincero (@ElMasPatan) December 5, 2025

Estaba del otro lado Iker Casillas y entrevista a Jaime Camil 😂😂 ni que fueran los premios TV y Novelas #Mundial2026 pic.twitter.com/4Hx8XSYcMb — Danydrugs (@DanydrugSS) December 5, 2025

México, Canadá y USA fingiendo demencia de que hayan sacado sus propias bolas #Mundial2026



pic.twitter.com/5RktzjQRtV — Natalia 🔅 (@sseg_na) December 5, 2025

martinoli: "la canción (del mundial) así como que muy chica chida no la escuché"



habló factos, otro año sin que puedan superar este temazo:#Mundial2026 #sorteoaztecapic.twitter.com/zG6ALwGmty — __________________________________ (@gamin8ii8) December 5, 2025

Me quieres decir algo @FIFAWorldCup ?? @shakira al mundial?dale esa misión a la Shaki nunca te ha fallado.🙏🙏💜💅🐺 pic.twitter.com/aA2OZVFW96 — Elekktra bravo 👏 (@Electra787) December 5, 2025

Hasta la canción de Telemundo estaba menos culera que la oficial del #Mundial2026 #FIFAWorldCup Shakira haz lo tuyo pic.twitter.com/yLqyw4MmfV — Don Sincero (@Patan_Principe) December 5, 2025

estamos de acuerdo en que Shakira debería ser la única artista encargada de crear la canción del mundial?. Es la única que tiene el nivel para transmitir esa energía de vivir el mundial.pic.twitter.com/EOmPbRAjGk — ً (@onlyshakira_) October 31, 2025