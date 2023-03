Sigue la polémica contra Carolina Cruz, Mabel Cartagena le respondió: “no me siento hombre”

Las polémicas declaraciones dadas en el programa matutino Día a Día, del canal Caracol, durante la emisión del miércoles 8 de marzo, por la famosa modelo y empresaria Carolina Cruz, la tienen en el ojo del huracán.

El tema abordado por el programa para ese momento fue sobre la explantación mamaria y para ello contaron con la presencia de invitados especiales como un médico experto; la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, y la creadora de contenidos, Tuti Vargas, estas últimas pacientes recientemente se hicieron este tipo de procedimientos.

En un apartado del video completo que fue ‘colgado’ en la plataforma de videos TikTok y en otras redes sociales se escuchan las declaraciones de la presentadora, que dijo: “No se puede satanizar que sean solamente los implantes de los senos. Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina, completamente”.

Pese a que hizo énfasis en que cada mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, los usuarios no le perdonaron la opinión que dio Cruz al no estar de acuerdo en que muchas mujeres decidan quitarse las prótesis por moda.

“Lo que me parece que no es llevadero ni es correcto, es que todas las mujeres (...) Y es que fulanito habló en las redes sociales y ahora se volvió una moda, entonces todas empezaron a sacar citas médicas para quitárselas”, añadió.

Lo que más llamó la atención fueron las siguientes declaraciones, que detonaron todo tipo de reacciones y comentarios en contra de la presentadora caleña del programa matutino: “Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me saco las puchecas, quedo como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”.

Varias famosas que se han sometido a varios procedimientos quirúrgicos que implica los senos, no se han quedado calladas dando su opinión al respecto y además, contando su experiencia personal con este tipo de cirugías estéticas. La presentadora Mabel Cartagena, quien hizo parte del programa El Lavadero, del canal RCN, por muchos años, fue una de ellas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también comentarista radial colombiana dio a conocer su opinión sobre este procedimiento y contó su experiencia sobre extracción de implantes mamarios a la que fue sometida.

“Honestamente, estoy muy segura que Caro no habló de mí, sé que yo quedé así como vine de fábrica. Yo no me pongo ni brasier ni algodón ni nada. Yo me muestro así, ‘pelada’ y no me importa. Me ves feliz porque estoy sana. Estoy dichosa y no me siento como un hombre. Es cuando más feliz me he sentido. Me siento divina y la más sexy. No me siento ni tabla ni pared”, dijo inicialmente la famosa.

A su vez, Mabel contó que en un momento de su vida, sintió que sus senos eran demasiado grandes, siendo una de las razones por las que decidió, en un comienzo, cambiarse las prótesis a unas más pequeñas. Pero al final, mencionó que gracias a sus seguidores, y varias personas que le hablaron un poco acerca del síndrome de Asia y de sus síntomas, optó por hacerse la explantación de los implantes mamarios.

“Estaba cansada porque tenía las prótesis muy grandes. Sentía que ya no iban acorde a mi cuerpo y a mi estatura (...) Lleva uno a un punto donde dice: ‘yo lo único que quiero es estar sana’ (...) Cuando comento esto en redes, mis seguidoras me empiezan a hablar sobre el síndrome de Asia (...) Ahí tomo la decisión de explantarme porque yo me iba hacer era un cambió de prótesis”, concluyó.