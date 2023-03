“Explantada y feliz”: Mónica Fonseca se refirió a las polémicas declaraciones de Carolina Cruz

Carolina Cruz ha estado en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones que ofreció en Día a día en la emisión del miércoles 8 de marzo. Uno de los temas que estaban tocando era el de las explantaciones y para ello contaron con la presencia de Alejandra Giraldo, presentadora de la primera emisión de Noticias Caracol, como invitada.

Carolina Cruz y Alejandra Giraldo abrieron un debate sobre la explantación. A la presentadora de "Día a día" no la bajan de superficial. - Foto: Instagram

“Se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, plana como una pared con una cicatriz horrible, no, pero sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”, fueron las palabras que detonaron la polémica en las diferentes plataformas digitales.

El video se hizo viral en redes sociales y no solo los televidentes del programa decidieron opinar sobre lo sucedido, sino que también algunas famosas colombianas que han pasado por este mismo proceso. Una de ella fue Mónica Fonseca, quien no dudó en dar su punto de vista y a través de su perfil de Instagram mostró lo feliz que está luego de haberse explantado.

“Explantada, tranquila, feliz, femenina. La decisión la tomé por moda, moda de sentirme libre, saludable y tranquila. Igualito que cuando me puse prótesis por moda en su momento de tener un par de tallas más”, dijo a sus más de 800 mil seguidores.

Además, no dudó en hacer una breve explicación de lo que se trata este procedimiento, puesto que no solamente se trata por belleza, sino por salud. En otra de sus publicaciones indicó que había mucho “cuento” sobre la explatación y que es algo limpio y rápido si lo hacen los expertos.

“Quitárselas o ponérselas es una decisión personal y nadie tiene por qué opinar sobre la ‘estética’ ajena (...) y tampoco es ‘cool’ que ahora, una opinión... porque es eso, una opinión (así no estemos de acuerdo) se convierta en protagonista de un tema vital (...) la noticia es el síndrome de Asia y de la enfermedad de los implantes mamarios. ¡No otra!”, sostuvo Fonseca.

Mónica Fonseca se refirió a la explantación. - Foto: @fonsecamonica

Luego contó con fotografías que ella había pasado por el mismo proceso y que le tomó algunos años entender que no necesitaba las prótesis para sentirse linda y segura.

La presentadora también se quitó los implantes. - Foto: @fonsecamonica

“Bye, bye plastiquillos (prótesis) que me acompañaron mientras entendía que no los necesitaba... gracias por el servicio de crecimiento personal, búsqueda de amor propio y otras tantas aventuras que vivimos juntos/as. Solo gratitud. ¡Faltaba más!”, dijo Mónica en sus publicaciones.

Además, reiteró que su médico siempre le habló de los riesgos y de que era muy posible que su cuerpo los rechazara. “A mi doctor divino que me las puso: gracias por, antes de operarme, hablarme de los riesgos, inclusive de la posibilidad de que mi cuerpo los rechazara. No pasó. La cirugía divina, aunque sabías doc, y me lo dijiste 7 veces: ‘no los necesitas Mónica’, pero pues... uno no aprende en cabeza ajena”.

Esos fueron los implantes que le retiraron a Mónica Fonseca. - Foto: @fonsecamonica

Finalmente, Mónica Fonseca recomendó que siempre se debe consultar a expertos que estén muy bien informados y que sobre todo pongan de número uno la salud no solo física, sino la emocional.

“Libre, ligera, regia, mujer, contenta, satisfecha, viva. Me veo al espejo y pienso: qué historia, qué camino... qué maravilla verme y encontrarme aquí en donde estoy y como soy. Y tú, ¿cómo te quieres sentir? Si te las quitas o te las pones... ¿qué buscas? Que no sea la opinión de otros sobre ti. La única opinión que importa es la tuya, la propia, la que todos los días se despierta y luego se va a dormir consigo misma”, expresó.