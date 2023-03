La famosa actriz no dudó en dar su opinión sobre el controversial concepto de la vallecaucana.

“Gracias, mujeres planas y con cicatrices horribles”: Lorena Meritano no se quedó callada y habló sobre polémica de Carolina Cruz

Carolina Cruz se convirtió en tendencia en redes sociales en las últimas horas, debido a un inesperado momento que protagonizó en Día a día. La celebridad se encontraba charlando sobre un tema delicado y de interés general, por lo que lanzó una serie de palabras que generaron molestia entre el público.

Carolina Cruz quedó como protagonista de una fuerte controversia por una opinión que dio - Foto tomada de Instagram @carolinacruzosorio - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

La presentadora fue blanco de comentarios y cuestionamientos en distintos escenarios, debido a una opinión que dio en el matutino de Caracol Televisión sobre la explantación de prótesis y las mujeres que tomaban esta decisión en su cuerpo. La colombiana fue protagonista de un contenido en Instagram y Twitter, el cual reflejaba las palabras que dio sobre el tema, señalando que algunas personas optaban por este camino por “moda” o pensamientos que posiblemente no eran correctos.

Carolina Cruz puntualizó que no tenía nada en contra de este procedimiento, pero sí tenía una opinión distinta con respecto a quienes se sometían a las cirugías por lo que veían en redes. “No estoy en contra de la explantación, ni más faltaba. Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sultanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, indicó.

Carolina Cruz - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz explicó que el enfoque de sus comentarios era el del cuidado y la responsabilidad para evitar repercusiones en la salud y el organismo, teniendo en cuenta todo lo que conllevaban los procedimientos médicos.

“Comenzaron a decir: ‘No, entonces por eso es mi depresión, eso es lo que yo tengo’. Entonces pues se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, ‘sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma’, y ahí es donde digo manejar el tema con responsabilidad, sobre todo lo digo a las personas que son ‘influenciadores’ en redes sociales porque cada caso es diferente”, puntualizó en el programa, donde fue centro de miradas entre sus compañeros y colegas.

Alejandra Giraldo y Carolina Cruz debatieron en 'Día a día' sobre la explantación mamaria. - Foto: Instagram: Carolina Cruz/Día a día

La modelo quedó como blanco de críticas y comentarios en las plataformas digitales, donde varios famosos decidieron alzar su voz y comentar un poco desde su experiencia personal. Una de las que decidió responder a los polémicos comentarios que hizo la presentadora fue Lorena Meritano, quien es sobreviviente del cáncer de seno.

La actriz envió unas palabras relacionadas con lo que dijo Carolina Cruz sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @lorenameritanooficial

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Twitter e Instagram de la artista, a pesar de que no puntualizó en nombres exactos, sí quiso enviar unas palabras sobre los estereotipos y las ideas que giraban en torno al físico de las personas. La argentina señaló que una parte del cuerpo no definía a nadie, por lo que había que derribar estos pensamientos en la actualidad.

Lorena Meritano afirmó que las mujeres “planas y con cicatrices” no parecían hombre y que, al contrario, podía llegar a ser un rasgo hermoso en la realidad de una persona, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones que atravesó.

La artista dedicó un sentido mensaje a las mujeres. - Foto: Instagram @lorenameritanooficial

En este mensaje que subió a sus perfiles, la artista aseguró que lo más importante de toda esta controversia era el respeto, la empatía y la información con respecto a temas delicados como la explantación de prótesis.

“Gracias, ‘Mujeres planas y con cicatrices horribles’, por la causa que sea, no parecemos hombres, ni mucho menos. Una teta no te define como mujer. Una cicatriz puede ser hermosa. Información, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y empatía son necesarias en esta vida”, escribió en un post, el cual recibió toda clase de mensajes de sus fieles seguidores.

Lorena Meritano, de igual manera, utilizó su cuenta oficial de Twitter para enviar otro mensaje relacionado con el tema, señalando que un par de senos no definían a ninguna mujer y las cicatrices no se tenían que ver como algo negativo.

“Un par de tetas nunca nos definirán como mujeres. Las cicatrices nos cuentan historias maravillosas de vida. Con o sin somos mujeres y hermosas. Feliz viernes, queridas. Nos amo”, escribió en un trino.