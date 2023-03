Alejandra Giraldo refutó de frente a Carolina Cruz por polémica en ‘Día a día’; no se guardó nada

Carolina Cruz, sin duda, es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, por lo cual genera constantemente miles de interacciones y reacciones en las diferentes redes sociales.

Igualmente, la empresaria se convirtió en tendencia esta semana debido a que aseguró en pleno programa que no está de acuerdo con que muchas mujeres decidan quitarse las prótesis mamarias por moda. Además, recalcó que no se puede satanizar tener implantes.

Carolina Cruz salió a defender su punto de vista sobre las próstesis. - Foto: @carolinacruzosorio

“Lo que no me parece es que ahora todas las mujeres empezaron a sacar citas médicas para quitárselas. Se volvió una moda. Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida”, manifestó en Día a día.

La periodista de Noticias Caracol Alejandra Giraldo no dejó pasar por alto estas declaraciones y refutó la premisa de la modelo vallecaucana, enfatizando en que para ella la explantación en Colombia no es una tendencia o una moda.

“Yo creo que no es solamente una ola de moda, creo que no se puede catalogar así porque nadie se va a someter a un quirófano. Soportar una anestesia es la sensación más incómoda de la vida. Creo que caer y calificar que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial”, indicó inicialmente.

Pese a que no quiso agrandar la polémica, la antioqueña señaló en Lo sé todo que cada quien es libre de realizarse el procedimiento que quiera, así sea por moda. Sin embargo, recalcó que se debe respetar a las mujeres que deciden quitarse los implantes, pues esta operación conlleva varios riesgos.

Giraldo también aprovechó el diálogo con ese medio para puntualizar que esta intervención quirúrgica es una especie de mutilación y que en muchos casos se hace por temas netamente de salud.

“He escuchado en varias ocasiones que la explantación se está convirtiendo en una moda. El que lo quiera hacer por moda, ok, está bien. Lo que supone entrar a un quirófano y someterse a una anestesia, que incluso en el consentimiento dice que hay riesgo de muerte, es muy fuerte”, agregó.

Luego, enfatizó en el programa de chismes: “Esta intervención, de alguna manera es una especie mutilación. Te están quitando algo que lleva siendo parte de tu cuerpo por varios años. Es una situación compleja”.

Cabe recordar que la reconocida periodista volvió este lunes a Noticias Caracol y estuvo nuevamente en la primera emisión del informativo luego de estar más de tres semanas alejada de las cámaras.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la presentadora se desahogó y contó por qué decidió quitarse la prótesis mamarias. Adicionalmente, confirmó que tiene el síndrome de Sjögren.

“¿Por qué me las quité? Porque hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Hace seis años comencé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños”, expresó la antioqueña.

Alejandra Giraldo recalcó que fue su reumatóloga quien le aconsejó quitarse las prótesis, ya que con el pasar del tiempo la sintomatología comenzó a aumentar, al punto, que cada vez más sufría ciertas dolencias que no le permitían llevar una vida normal.