Shakira cambia de planes: quiere vender su casa en Miami y evaluaría vivir en una lujosa isla privada

Estos últimos días de marzo han sido decisivos para la cantante colombiana Shakira, que ultima los detalles de su partida de Barcelona para radicarse definitivamente en una mansión en Miami Beach con sus dos hijos Milan y Sasha, además de sus padres Nidia del Carmen Ripoll Torrado y William Mebarak Chadid.

De acuerdo con información que se ha conocido hasta el momento, la intérprete de ‘Waka Waka’ habría elegido el primero de abril para llevar a cabo su mudanza a la ciudad estadounidense, aprovechando el famoso espacio spring break; es decir, las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos americanos, “así, los dos hijos que tiene con Gerard Piqué se podrían incorporar ya a su nuevo colegio”, reseñó las Mamarazzis, según cita El Periódico.

La cantante de 'Monotonía' desea abandonar España y cerrar, de una vez por todas un capítulo de su vida que le trae más recuerdos amargos que dulces. - Foto: Getty Images

Si bien se han conocido los deseos de Shakira de viajar pronto a Estados Unidos para iniciar una nueva vida en la lujosa residencia ubicada en North Bay Road Drive, uno de los distritos más elitistas de Miami Beach, los planes podrían cambiar.

Esto debido a que el patio de esta propiedad no ofrece mucha privacidad, por la ubicación de la piscina que tiene acceso al agua y a un muelle privado, siendo blanco fácil para los paparazzis y sus vecinos, entre los que podrían encontrarse Jennifer López, Ricky Martin, Matt Damon, e incluso, el artista Julio Iglesias.

Por lo anterior, la estrella colombiana busca proteger su privacidad y la de su familia mudándose a una lujosa isla privada en Florida, según lo dio a conocer el periodista Álex Rodríguez, quien trabajaba para El programa de Ana Rosa en España y se mudó a Miami.

La colombiana busca iniciar una nueva vida lejos de los medios. - Foto: Getty Images

“Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”, manifestó el comunicador.

A su vez, Rodríguez agregó que la intérprete del éxito musical ‘Music Sessions #53′, que hizo con el productor argentino Bizarrap, “está pensando en comprar” y mudarse cerca de una de sus mejores amigas en Miami, Estados Unidos.

Álex Rodríguez también dio detalles sobre la mansión de Shakira en Miami Beach: “Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento... Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie... Tan solo trabajan los jardineros”.

Douglas Elliman Regions - Foto: Douglas Elliman Regions

Por otra parte, la salud de William Mebarak Chadid, padre de la colombiana, siempre ha estado como prioridad, por lo que debido al delicado estado de salud que tuvo meses atrás, presuntamente, la mudanza ha sido pospuesta en más de una ocasión

Según informaron las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, Shakira hubiera querido irse el pasado 3 de enero, pero precisamente una operación neurológica de su padre, programada para el 6 de febrero, le impidió viajar para dicho momento. Pero, finalmente, la intervención fue anulada debido a la avanzada edad del colombiano, a quien la anestesia podría acarrearle algún problema mayor de salud.

Sin embargo, la barranquillera, muy pendiente de la situación de salud de su padre, insiste y confía en que pueda ser intervenido en Miami, pues según Silvia Taulés, para Vanitatis, los especialistas de esta ciudad le darían mayor garantía del éxito de la intervención. Por lo que, de acuerdo con información de Taulés, la intención de Shakira es llevar a sus padres, acompañados por una doctora, en un avión medicalizado, dos semanas después de que ella se radique en Miami.

Padres de la cantante colombiana Shakira. Foto: Instagram @Shakira. - Foto: Foto: Instagram @Shakira.

Incluso, la cantante de ‘Monotonía’ desea desde hace meses abandonar España y cerrar, de una vez por todas, un capítulo de su vida que le trae más recuerdos amargos que dulces. Es que, enamoradísima de Gerard Piqué, Shakira ‘sacrificó’ parte de su carrera musical para instalarse en tierras españolas para que el exfutbolista triunfara en el Barça. Una apuesta de amor que no le salió bien, pues en junio —meses después de su ruptura con el padre de sus hijos— se confirmaba la separación de la pareja y la aparición en escena de una nueva mujer en la vida del catalán, Clara Chía.

No es el único tropiezo que ha sufrido la colombiana en España, ya que se enfrenta a un juicio por la presunta comisión de seis delitos contra la Hacienda Pública entre 2012 y 2014, por los que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y 23,8 millones de euros de multa.

Motivos por los que Shakira cuenta los días para poner tierra de por medio y comenzar una nueva vida en Miami, lejos de Piqué y del dolor de la ruptura.