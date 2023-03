Shakira: revelan la reacción de la colombiana a la inesperada entrevista de Piqué donde, supuestamente, le tiró pullas

Gerard Piqué despertó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales y la prensa internacional, tras la reciente entrevista que concedió al programa El món a RAC1. El excentral del FC Barcelona habló de todo: su adiós del club, el futuro de Leo Messi, la situación de Dani Alves, sus planes de futuro con la Kings League. Evitó algunos también varios temas y dio declaraciones que no profundizaron de más en polémicas de su pasado personal.

Piqué se desahogó con respecto a canción de Shakira - Foto: NMás/RAC1

Sin embargo, en este diálogo salió a flote una pregunta relacionada con Shakira, su expareja, y la famosa canción que la estrella barranquillera estrenó en compañía de Bizarrap, titulada BZRP Music Session #53. El español fue claro en que no quería tocar mucho este tema, asegurando que sí escuchó la letra y sabía el enfoque que tiene.

No obstante, una de las partes que más llamó la atención de millones de personas en dicha entrevista fue específicamente cuando Gerard Piqué, supuestamente, le tiró pullas e indirectas a Shakira, señalando la responsabilidad y la protección de sus hijos, Milan y Sasha, quienes quedaban en medio de toda su separación.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

“Sí, obviamente”, dijo el exfutbolista al afirmar que escuchó la canción. Ya luego añadió: “No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más, solo quiero que mis hijos estén bien”.

Ante las declaraciones de la celebridad deportiva, las miradas de los curiosos se giraron hacia Shakira, a la espera de conocer sus opiniones o las reacciones que tuvo al escuchar esta afirmación por parte de de su expareja. No obstante, la colombiana no ha hecho pronunciamiento alguno.

Aún así, recientemente las Mamarazzis de El Periódico de Cataluña aprovecharon y hablaron sobre este tema, revelando la supuesta reacción que habría tenido la cantante sobre la entrevista que concedió Piqué. Las comunicadoras afirmaron que no sabían de qué manera se había enterado Shakira, pero sí recibieron detalles acerca de las decisiones que tomó el equipo de la artista sobre el asunto.

Shakira interpretando su canción con Bizarrap en el show de Jimmy Fallon - Foto: Getty Images / NBC

Laura Fa y Lorena Vásquez enfatizaron en que la barranquillera y sus allegados prefirieron no hablar del asunto en público, ya que no le veían algo especial y tampoco les pareció relevante.

“Lo que sabemos las ‘Mamarazzis’ es que a Shakira, no tenemos claro si escuchó en directo la entrevista de Piqué, sí le pasaron informe detallado de las palabras de Gerard. La gente que está al lado de Shakira indicó que no hay reacción del entorno más próximo. De hecho, no han querido ni siquiera pronunciarse al respecto porque no les ha parecido nada especial”, dijo una de las integrantes del podcast.

La cantante habría tomado una determinación durante el tiempo que se quedará en España. - Foto: Instagram @shakira

“Podemos decir que por este sentido las aguas están tranquilas. A Piqué lo vi muy comedido, esperaba más de la entrevista (…) Es verdad que otras veces por actitudes del pasado me ha parecido que no la dejaba en buen lugar”, agregaron.

Es importante recordar que en aquella entrevista también se escuchó cómo Piqué le hacía frente a las críticas que recibió por dejar que su hijo mayor, Milan, participara de una de las transmisión en la Kings League. El exfutbolista fue claro en que había cumplido un deseo de su niño, por lo que no dudaría en hacerlo de nuevo sin importar el qué dirán.

“Solo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tuviera más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores”, mencionó en la charla.

Por último, el exdefensa del FC Barcelona agregó que en este momento está feliz y busca la forma de hacer las cosas bien, mejorar y avanzar con paso firme en sus decisiones.

“Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando”, dijo también en la entrevista, donde tocó temas relacionados con la industria deportiva y sus colegas.