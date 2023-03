Piqué, bastante serio, vivió “tenso” e incómodo momento al reencontrarse con sus hijos tras dardos contra Shakira

Gerard Piqué se convirtió en protagonista de diversos titulares en la prensa internacional, debido a todo el alboroto que se armó tras su ruptura amorosa con Shakira. El exfutbolista pasó la página, esquivo la presión mediática y decidió darse una nueva oportunidad con otra persona.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Los famosos no tuvieron contacto alguno desde que anunciaron su separación, por lo que se detonó una larga lista de noticias y acontecimientos que confirmarían la mala relación que sostienen en la actualidad. Cada uno siguió su vida, evitando cruzar miradas o acercamientos en eventos públicos o actividades con sus hijos, Milan y Sasha.

Sin embargo, recientemente, Gerard Piqué quedó como protagonista de distintas reacciones en redes sociales, debido a una entrevista que concedió a un medio, en la que habló por primera vez de Shakira y la canción que lanzó en compañía de Bizarrap. En esta conversación, el empresario afirmó que lo único que le importaba era el bienestar de sus niños, protegiéndolos y cuidándolos, por lo que prefería no hablar más del tema.

Piqué se desahogó con respecto a canción de Shakira - Foto: NMás/RAC1

“Obviamente la he escuchado. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, y es proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que los niños estén bien”, afirmó el deportista en El món a RAC1, visiblemente incómodo e inquieto por el tema.

Días después del show de Shakira en The Tonight Show con Jimmy Fallon, la cantante regresó a Barcelona a continuar con sus proyectos y planes a futuro, tratando de esquivar las cámaras y las preguntas de los paparazis. En esta dinámica, Piqué también retomó su rutina relacionada con los menores, yendo a recogerlos a la casa donde convivió con la colombiana por muchos años.

Gerard Piqué evita las preguntas de la prensa poniendo la música a todo volumen - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que reseñó Europa Press, el empresario de Kosmos, al saber que sus hijos ya estaban en la ciudad, volvió a seguir las actividades junto a ellos, reencontrándose tras unos días lejos. El español fue captado por reporteros, quienes vieron que se parqueó fuera de la residencia, esperando pacientemente a que los pequeños salieran y se montaran al carro como es habitual.

El medio español aseguró que Piqué tuvo una actitud bastante particular, ya que estuvo muy serio y cortante con sus expresiones, al punto que se le vio “observando nerviosamente” a los laterales. El catalán esperó a que una de las empleadas de la casa de Shakira sacara los objetos personales de Milan y Sasha, ubicándolos en la parte de atrás de la camioneta.

Piqué, captado durante una de las visitas a la casa de Shakira, donde recoge a sus hijos. - Foto: Europa Press

No obstante, según Europa Press, el primogénito de los famosos se montó en la parte de adelante y charló con el deportista por un rato, reflejando una expresión de seriedad. Una vez estaba todo listo para emprender el camino, Gerard habría girado su cabeza para “dedicar una indisimulada mirada a la casa de la cantante”.

#VÍDEO | Gerard Piqué recoge a su hijo Milan en casa de Shakira después de su viaje a Nueva York https://t.co/5Jcj9ZvVQD pic.twitter.com/LD33kIiatl — CHANCE (@CHANCE_es) March 15, 2023

Por el momento no se conocieron más detalles de esta situación, teniendo en cuenta que posiblemente sea una de las últimas veces que Piqué es visto fuera de la mansión de Shakira, debido al viaje que emprendería supuestamente la artista en abril.

Es importante recordar que las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vásquez, revelaron que habían tenido acceso a información en la que se detallaba que, muy probablemente, la colombiana realizaría su mudanza a Miami el próximo 1 de abril, momento exacto en el que sus hijos empatarían los periodos estudiantiles.

Habrá que esperar para conocer detalles sobre este cambio que vivirá la familia Piqué-Mebarak en Estados Unidos, alineándose a las dinámicas que se establecieron en el acuerdo firmado en Barcelona.