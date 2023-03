Piqué habló por primera vez de la canción de Shakira y Bizarrap en una entrevista; aunque se enojó, se desahogó con clase

Gerard Piqué poco ha sido de brindar entrevistas desde su ruptura amorosa con Shakira, aun cuando algunos medios de comunicación buscan conversar con él sobre temas deportivos, como su paso al costado en el FC Barcelona o la novedosa Kings League, de la que es presidente. Algo de razón tiene: siempre terminan preguntándole por la colombiana.

El exjugador catalán conversó con el periodista Jordi Basté en El món a RAC1, quien, entre otras, le preguntó su opinión por el caso de presunta corrupción en el FC Barcelona y la manera en que ve el posible regreso de Lionel Messi en la escuadra blaugrana. Hasta ahí, todo bien.

Piqué y Shakira previo al fin de su relación amorosa. (Cezaro De Luca / Getty Images) - Foto: Getty Images

Ya luego, Jordi Basté ahondó en la vida personal de Piqué, al interrogarlo por Shakira. Concretamente, le preguntó si ha escuchado la Music Session #53 junto a Bizarrap, canción que dio de qué hablar en el mundo entero por los dardos de la cantante que no solo le lanzó a él, sino a su actual pareja, Clara Chía.

Shakira, invitada de honor junto a Bizarrap en el Show de Jimmy Fallon. - Foto: Getty Images / NBC

Valga recordar que la canción llamó la atención por fragmentos como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, pero además por las comparaciones de Clara Chía con Casio o un Renault Twingo, que tuvieron tal impacto que el futbolista salió presumiendo un reloj de esa marca en un programa sobre la Kings League y rentó el auto al que aludió la colombiana, a modo de respuesta.

Gerard Piqué presumiendo un Casio en respuesta a Shakira por la 'Music Session' junto a Bizarrap. - Foto: King League

En ese contexto, Piqué respondió que sí ha escuchado la canción de Shakira junto a Bizarrap. “Sí, obviamente”, dijo el exfutbolista. Ya luego añadió: “No quiero hablar del tema, no creo que toque”.

Las comparaciones entre Shakira (Ferrari) y Clara Chía (Twingo) continúan en redes sociales. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram A.P.I./ Vehículos: Getty Images.

Sin que se le preguntara, respondió que no quiere ahondar en el tema de la ruptura amorosa con la colombiana, tras 12 años de relación, por proteger a sus hijos. “No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien”, agregó Piqué.

Desde el fin de la relación, se ha visto más a Shakira con sus hijos que al mismo Piqué. Foto: Instagram @sashapique3. - Foto: Foto: Instagram @sashapique3.

Piqué y la aparición de Milan en la Kings League

Para referirse a la preocupación por sus hijos, Gerard Piqué hizo referencia a la vez que invitó a su hijo mayor, Milan, a la Kings League. Así mismo, habló de la madurez del pequeño pese a su corta edad, 10 años.

“Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”, dijo

BARCELONA, ESPAÑA - 15 DE ENERO: Gerard Piqué, presidente de la Kings League, comenta el partido en vivo durante la tercera jornada de la Kings League en Cupra Arena el 15 de enero de 2023 en Barcelona, España. (Foto de Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

La expresión “lo volvería hacer” quizá esté relacionada porque, supuestamente, Shakira se enfadó por la aparición de Milan en la transmisión en Twitch de la Kings League, en la que han participado estrellas como Ronaldinho. ¿Por qué? Porque, al parecer, Piqué no le pidió su consentimiento para ello, aunque en teoría debió hacerlo.

Piqué junto a sus hijos Milan y Sasha. Foto: Instagram @milanpiques. - Foto: Foto: Instagram @milanpiques.

“Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando”, afirmó Gerard Piqué, como indirecta para Shakira, con quien al parecer no ha tenido la mejor de las relaciones desde su separación.

Algunos sectores de la prensa española cuestionan el daño que Shakira les estaría causando a sus hijos al exponer públicamente las críticas contra Piqué y su nueva pareja en sus recientes canciones. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

Una de las versiones de la prensa rosa española acerca de la separación es que obedeció a una supuesta infidelidad de Piqué con Clara Chía, una joven de 23 años de edad, a quien supuestamente ingresaba a su vivienda a escondidas de Shakira, hecho que todavía no le perdona la artista, quien se desahoga en sus canciones.