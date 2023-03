Carlos Antonio Vélez ‘monta tropel’ a Néstor Lorenzo por convocados de la Selección Colombia

La Selección Colombia entrará en acción por quinta y sexta vez en la era Nésto Lorenzo. El combinado, dirigido por el argentino, tendrá tal vez las dos pruebas más duras que se le hayan presentado de los últimos juegos amistosos disputados. En esta oportunidad, será ante dos rivales mundialistas en la cita de Qatar 2022 como Japón y Corea del Sur, los cuales han venido demostrando la gran evolución del fútbol asiático.

Desde el anuncio de esos juegos preparatorios, la gran incógnita era saber quiénes iban a conformar la convocatoria, si habría recambio o si se mantendrían los mismos nombres que comúnmente son citados desde Europa. Para fortuna de muchos y gran alegría de ver un recambio, hay varias novedades importantes en la lista final, eso sí, se hace inquebrantable la presencia de James Rodríguez, Falcao García o Juan Fernando Quintero.

A partir de ahí, es que radica el malestar del reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez y el montaje de un nuevo ‘tropel’ en contra del argentino Lorenzo, pues para el comunicador los convocados no terminan siendo lo que él llamaría y por ello cuestiona: “¿Será que habrá que apelar a un ”cerco humanitario” para que el DT llame a todos los q son?”.

No obstante, en su crítica escrita a través de su cuenta personal de Twitter se desprende un poco de su ego para aceptar que hay recambio de jugador y que de a poco se va notando el desprendimiento de la camada anterior, misma que para muchos ya cumplió un ciclo: “Un poco más “decente”… aunque todavía hay muchos de los que nos dejaron por fuera de Catar y que además o no están totalmente bien físicamente o simplemente no juegan”.

Ya con los nombres decididos de quienes representarán al país, resta entonces que pasen los casi diez días para que se vea el primer juego amistoso ante Corea del Sur, este se desarrollará en la ciudad de Ulsan el próximo 24 de marzo desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), mientras que el segundo está programado para cuatro días después, 28 de marzo, en la ciudad de Osaka desde las 5:20 a.m. (hora de Colombia).

Finalmente, cabe rescatar del llamado la presencia de jugadores como: Alexis Pérez, Deiver Machado, Devis Vásquez, Dylan Borrero, Juan David Mosquera, Johan Carbonero, Nelson Palacios, Dylan Borrero y Kevin Castaño, que por su buen presente están siendo tenidos en cuenta para este nuevo proceso. Además, la multiplicidad que hay en edad, ligas en las cuales cada uno se desempeña y el uso de jugadores de la liga colombiana, un pedido de hace mucho para el seleccionador nacional.

Conozca la convocatoria completa aquí

Alexis Pérez, Giresunspor (TUR)

Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas, Atlas FC (MEX)

Carlos Cuesta, KRC Genk (BEL)

Daniel Muñoz, KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)

Deiver Machado, RC Lens (FRA)

Devis Vásquez, AC Milan (ITA)

Diego Valoyes, CA Talleres (ARG)

Dylan Borrero, New England Revolution (USA)

Falcao García, Rayo Vallecano (ESP)

James Rodríguez, Olympiakos FC (GRE)

Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)

