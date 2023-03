Juan Carlos Osorio desechó ser técnico de este equipo por estar “muy envejecido”

El estratega colombiano habría sido requerido por un club colombiano, pero la oferta no habría sido tentadora para él.

Once Caldas le tendió la mano a Juan Carlos Osorio y ahora él lo llama un equipo “muy envejecido”. La exitosa carrera del estratega risaraldense empezó por allá en 2006, con un paso poco recordado con Millonarios, y posteriormente, en los Estados Unidos dirigiendo a Chicago Fire y los New York Red Bulls sostuvo las primeras experiencias internacionales; no obstante, el primer equipo en el que logró ser exitoso fue en el cuadro blanco entre 2009 y 2011.

Durante ese período al frente del equipo de Manizales alcanzó 100 partidos en el banquillo técnico, sumado al título del Torneo Finalización en 2010, mismo que le dio la visibilidad para ser tenido en cuenta por grandes instituciones que posterior a ello lo terminaron contratando, tales como Atlético Nacional donde arribó con varias dudas y terminó logrando seis títulos. Por otra parte, estuvo su paso por la primera selección que dirigió: México (2015-2018).

Actualmente, su hoja de vida se encuentra en blanco y ha estado así desde su salida del América de Cali en 2022 donde no cumplió un gran papel. En medio de esa incertidumbre y que se compartía hasta hace unas semanas con Once Caldas, porque el club no tenía claridad de quién era el candidato idóneo para la dirección técnica, se habló de la posibilidad que el estratega volviera a la que fue su casa para trabajar mancomunadamente.

Lastimosamente en momento de crisis para los blancos, Osorio al parece habría dicho ‘no, muchas gracias’ y las razones habrían sido difundidas por el periodista Gustavo Osorio en el programa de Rafagol Linares en Medellín: “Juan Carlos Osorio era el principal candidato del dueño del Once Caldas y Osorio le contestó: yo no voy allá, ese equipo está muy envejecido”, citó Álvaro Hincapie en su cuenta de Twitter.

Bajo este panorama, entonces se reafirman los rumores de que el futuro de Osorio estaría en el exterior de Colombia y que siguiendo la información del periodista Santiago Fourcade, de FOX Sports México, el poderoso Club Tigres sería el interesado: “Obviamente, viene a entrevistarse con la gente de Tigres. Vamos a ser claros y directos”, dijo el comunicador la semana anterior.

Previo a este comentario, solo se había dicho que se trataba de un equipo de ciudades de Monterrey, generando que se pensara también en el Club de Fútbol Monterrey, pero ya con la confirmación del onceno que lo pretende ahora resta esperar si las negociaciones terminan llegando a buen puerto para el colombiano. De darse este negocio, aun sin tener algún indicio de cifras, estaría casi cantado que Osorio llegaría a fútbol mexicano a ganarse un verdadero dineral, pues el poder económico de esta liga es bastante amplio.

La razón de la búsqueda de un entrenador por parte del equipo felino es que el puesto que ocupaba el ex-Millonarios Diego Cocca quedó libre luego de que este aceptara la propuesta de la selección de México. Por ahora, quien ha sido su reemplazo es Marco Antonio Ruiz, pero ante la posibilidad latente de poder dar un salto de calidad en la dirección técnica, es que este equipo mexicano con grandes figuras y renombre desearía hacer la contratación de un estratega con el que se pueda aspirar a recobrar los años de buenas presentaciones.

En caso de que todo llegue a concretarse, el risaraldense tendría la oportunidad de dirigir al colombiano Luis Quiñones, quien permanece allí desde hace varias campañas, además, del francés André-Pierre Gignac, el argentino Guido Pizarro, entre otros tantos buenos elementos que el permitirían realizar una gran labor. Actualmente, los auriazules están terceros del campeonato con 21 puntos tras la disputa de 11 partidos.