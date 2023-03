Junior ya eligió su nuevo DT para la Liga BetPlay: es mundialista y “faltan detalles por pulir”

El pasado domingo –12 de marzo– Junior de Barranquilla tocó fondo al caer de manera aparatosa en su casa ante Envigado, en juego válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay. El Metropolitano se volvió una caldera luego de que el club cayera ante los antioqueños por un marcador de 2-1.

Gracias a esta derrota, los tiburones se ubican en la última casilla, agudizando una crisis que venía desde el año pasado, además de la dolorosa eliminación de Copa Sudamericana a manos del Tolima.

Juan Fernando Quintero marcó ante Envigado su primer gol con la camiseta de Junior. - Foto: Dimayor

Bajo este panorama, desde Barranquilla han asegurado que la estadía del técnico Arturo Reyes es casi nula y que la directiva ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo estratega.

En la baraja de nombres que hay sobre la mesa han aparecido varios que ya tuvieron paso por el club. José ‘Cheche’ Hernández fue uno de los primeros en sonar, pero estaría totalmente descartado.

Con el correr de las horas de este lunes salieron a la luz otros técnicos que podrían tomar las riendas del Junior. En la competencia por el banquillo apareció el uruguayo Pablo Repetto y el ex Selección Colombia, Reinaldo Rueda, hombre que estaría más cerca.

Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, Rueda sería anunciado en las próximas horas, pues solo faltarían detalles por pulir. “En @JuniorClubSA anunciarían a Reinaldo Rueda como su nuevo DT en las próximas horas. En este momento se pulen los detalles finales para su llegada”, informó en su Twitter.

“Él es un técnico ganador, últimamente más en clubes. Es un hombre que miran de para arriba, como miran a Osorio o Pinto. Son técnicos que no miran face to face, sino que miran hacia arriba. Ya hay ahí un grado de respeto que no generan otros técnicos”, agregó.

En @JuniorClubSA anunciarían a Reinaldo Rueda como su nuevo Dt en la próximas horas. En este momento se pulen los detalles finales para su llegada. pic.twitter.com/WULasBUhVi — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) March 13, 2023

El vallecaucano no dirige un equipo desde la última vez con la Selección Colombia, con la que se despidió del sueño mundialista de Qatar 2022. Rueda dejó el banquillo Tricolor tras ubicarse sexto en la eliminatoria sudamericana donde su gran karma fue Barranquilla, casa de la Selección, donde dejó escapar puntos ante Perú, Ecuador y Brasil.

En cuanto al fútbol colombiano, Reinaldo dirigió su último club en la ciudad de Medellín. Con Atlético Nacional, el técnico salió por la puerta grande al ganar la Copa Libertadores del año 2016 y otros títulos.

La noticia de Rueda caería como anillo al dedo para jugadores como Juan Fernando Quintero, quien ha afirmado que este técnico ha sido un gran mentor para su carrera.

Reinaldo Rueda - Foto: Getty Images

Por lo pronto, el ambiente en Junior sigue a la expectativa con lo que pasará este lunes. Los tiburones buscarán la próxima fecha salir del fondo de la tabla ante Independiente Santa Fe, equipo que tampoco pasa un gran momento.

Fecha 9 - Liga BetPlay

Viernes, 17 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

Sábado, 18 de marzo

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+

La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Junior y Santa Fe jugaron para Millonarios en Liga BetPlay. - Foto: @JuniorClubSA

Domingo, 19 de marzo

América de Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Lunes, 20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Atlético Huila vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+