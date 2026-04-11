Liga BetPlay: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Junior ante Águilas Doradas

Junior de Barranquilla derrotó este sábado, 11 de abril, 3-0 a Águilas Doradas en el estadio de Cincuentenario de Medellín, en encuentro válido por la fecha 16 de la Liga Betplay I 2026.

Los goles del actual campeón colombiano fueron marcados por Bryan Castrillón, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel.

Con este resultado, Junior escala a la tercera posición en la tabla con 28 puntos, solo por detrás de Atlético Nacional (34 puntos) y Deportivo Pasto ( 31 puntos).

ESPN pone contra las cuerdas a Caracol y RCN: transmitiría el Mundial 2026 con sus estrellas argentinas en Colombia

“Se fijan” en Richard Ríos: histórico de Italia intentaría ficharlo antes del Mundial 2026

En otros partidos de la fecha, Deportivo Pereira y Once Caldas empataron a cero goles en un nuevo clásico del Eje Cafetero. Por su parte, el Deportivo Pasto derrotó 1-0 al Deportes Tolima en el estadio departamental Libertad con un gol de Andrey Estúpiñán.

Once Caldas vs. Pereira / Deportivo Pasto Foto: Oficial Once Caldas y Deportivo Pasto

Cabe anotar que el Pasto se ha convertido en la revelación de la Liga BetPlay ya que escolta a Atlético Nacional con 31 puntos y camina hacia los playoffs. El club del sur del país enfrenta el fútbol colombiano en momentos en los que el técnico Jonathan Risueño está en el ojo de las críticas en la prensa, pero tácticamente es la grata sorpresa de la temporada.

Los partidos que restan

Los otros encuentros que restan de la jornada son Deportivo Independiente Medellín-Atlético Nacional, que se jugará este sábado.

Mientras tanto, Millonarios-Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga-Boyacá Chicó e Internacional Bogotá-Alianza Valledupar se disputarán en la jornada del domingo.

Tarde de violencia en el fútbol colombiano

El pasado viernes, en el estadio Santiago de Las Atalayas de Yopal, Casanare, donde Deportivo Pereira hace de local mientras le entregan el Hernán Ramírez Villegas, que está estipulado para el mes de julio de 2026, se presentaron unas escenas para el olvido, ya que volvió la violencia al fútbol colombiano.

Todo sucedió luego de una falta a favor del Deportivo Pereira y una tarjeta roja contra el jugador Juan Castaño de Once Caldas. Ya con 10 futbolistas el visitante, el Matecaña se alistaba para cobrar un tiro libre en una posibilidad clara para abrir el marcador ya al final del juego, cuando se reportaron los desmanes en las tribunas.

Los hinchas de Once Caldas y Pereira comenzaron a generar violencia dentro del escenario deportivo en unos actos reprochables para el fútbol colombiano. El árbitro Alejandro Moncada no tuvo de otra que detener el compromiso mientras se podía llegar al orden nuevamente en el Santiago de Las Atalayas.