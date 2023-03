Mamá de Piqué recurre a nuevo método para defenderse de Shakira; confirman qué hará con la artista

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó las 200 millones de reproducciones en YouTube, no solo ha convertido a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, en el principal foco de los medios de entretenimiento, sino que puso en el ojo del huracán a la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabeu.

Tras su separación, la artista colombiana regresó más incendiaria que nunca a la música y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por el empresario español. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a su exsuegra.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, dice una de las estrofas de la canción.

En los medios españoles, de igual manera, no se ha dejado de hablar de la relación que la cantante tiene con los padres de Piqué desde el lanzamiento del tema musical, ya que la barranquillera, aparentemente, les habría declarado la guerra después de descubrir la ‘complicidad’ de Montserrat y Joan Piqué en el romance que sostiene el exjugador con Chía.

El periodista Saúl Ortiz puntualizó este fin de semana que la madre del empresario ibérico es una víctima más de los constantes ataques de Shakira y sus fanáticos, quienes también han atacado a Bernabeu.

‘’En esta historia Montserrat es una víctima de bulos, es una víctima de los señalamientos, de la maledicencia de esas personas que siguen a Shakira y que creen a pies juntillas lo que dice ella”, indicó inicialmente.

De acuerdo con el presentador, la progenitora del exjugador del Barcelona tomó una drástica decisión para defenderse de los dardos de la colombiana y aseguró que le aconsejó a su hijo llevar su ruptura en buenos términos. Asimismo, indicó que la catalana siempre tuvo una actitud protectora con la artista.

“Me aseguran que está tomando una actitud brillante, para que no haya ningún conflicto más entre Shakira y Piqué. Incluso, el deportista quiso armarle problema a la cantante, pero ella lo calmó. Ella le dijo que no era el momento y que lo mejor era no salir a hablar”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazis con el matrimonio. Ha tenido un comportamiento ejemplar y siempre ha protegido a Shakira’'.

Cabe mencionar que el reportero señaló esta semana que Piqué se volvió a molestar con la cantante barranquillera debido a las declaraciones que dio en el Show de Jimmy Fallon.

El comunicador enfatizó que el exfutbolista está bastante cansado de que la artista ventile constantemente algunas intimidades de la familia. Además, afirmó que está analizando varias alternativas para ponerle un freno a la colombiana.

“Fuentes muy próximas al deportista advierten que su hartazgo es mayúsculo, que estudia alternativas para terminar con esta situación que empieza a ser insostenible. En contra de lo que muchos creen, en su ánimo no está el alimentar las diferencias con la madre de sus hijos”, concluyó.

Ortiz reiteró finalmente en su cuenta de Twitter que el daño que más le afecta a Gerard Piqué es que Shakira meta a sus hijos de por medio en algunos de los dardos que le ha mandado.