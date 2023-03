¿Juanes saltará a la actuación?, el cantante colombiano incursionaría en un proyecto de televisión

El artista colombiano Juanes tiene un 2023 lleno de proyectos de todo tipo. Por estos días, precisamente, al paisa, de 50 años, se le ha visto en Colombia, en su natal Medellín, entrenando fuertemente su cuerpo en un gimnasio de la ciudad de cara a una próxima incursión en un proyecto de televisión del que, por ahora, no se conocen muchos detalles.

Todo esto se da mientras se alista para su nuevo álbum de estudio, que saldría a mediados de este año y del que ya se han conocido algunas canciones, como el sencillo que lanzó este mes de marzo, Gris. El artista lo calificó como “un examen melancólico e introspectivo de las dificultades que enfrenta un matrimonio de larga data por causa de la cuarentena del covid-19 y que lleva a la pareja a transitar un periodo de emociones grises”.

Descrita por Juanes como una canción “muy personal y catártica”, Gris es la segunda muestra de un periodo de cuatro años en el que el ganador de 27 premios Grammy se dedicó a crear material original tras la publicación de su álbum tributo, con el que obtuvo cuatro gramófonos dorados, y su gira mundial Origen.

De nuevo en el cine

La presentadora y actriz colombiana Jessica Cediel anda feliz por estos días debido al estreno de su reciente protagónico en cine con la película Amar es madurar, dirigida por Harold Trompetero y con Diego Camargo como compañero de set.

Cediel interpreta a Elizabeth, a quien la artista describe como una “mujer supertrabajadora, superexitosa, que no necesita a ningún hombre al lado para cumplir sus sueños. Me gusta el empoderamiento del personaje, como mujer independiente”.

En entrevista con SEMANA, la presentadora asegura que piensa en algún momento también dar el paso hacia el canto, “aunque es algo que, si se da, me gustaría hacer con todo el profesionalismo”. Y bromeó en el sentido de que descarta cantar en La descarga, programa concurso que presenta en Caracol Televisión todas las noches, pero reconoce que varios de sus fans se lo han pedido.

Amar es madurar se encuentra en las carteleras de cine del país desde el pasado 16 de marzo y cuenta la historia de una pareja que lleva más de 15 años de relación sentimental, pero que un día se plantea la idea de tener hijos, lo que los obliga a una reflexión sobre sus planes para seguir creciendo.

Se despiden de Colombia

Después de 55 años de exitosa trayectoria artística, una docena de álbumes y ante la tristeza de millones de seguidores en todo el mundo, el conjunto humorístico-musical Les Luthiers anuncia su despedida definitiva de los escenarios.

Con el elenco de 2019 estrenará su nuevo espectáculo, Más tropiezos de Mastropiero, en una gira que los llevará por varias ciudades de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y España.

En el país tendrán dos presentaciones: en el Movistar Arena de Bogotá, el jueves 4 de mayo. Y lo propio harán en Medellín, el 9 de mayo, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez.

En estos shows habrá, junto con los ya conocidos, nuevos instrumentos informales y muchas canciones y escenas desconocidas. Además, se añadirá una corta selección de obras del repertorio tradicional de esta agrupación, nacida en 1967, que utiliza la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, incorporando instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida cotidiana.

Reina de Spotify

Shakira vive uno de sus mejores momentos en estos tiempos en los que las reproducciones en plataformas determinan, en buena medida, el éxito. Resulta que la colombiana, tras el lanzamiento de sus recientes temas, Session #53 con Bizarrap y TQG con Karol G, suma una envidiable cifra de reproducciones en Spotify, la más importante plataforma de reproducción en el mundo.

La cifra esta semana llegaba a 81 millones de oyentes mensuales, número cercano a los de cantantes de la talla de Rihanna, Miley Cyrus y, claro, The Weeknd, una de las figuras indestronables de Spotify. Actualmente, con 81.141.328 oyentes, es la tercera artista más escuchada en esta plataforma. Toda una hazaña para una cantante que completa seis años sin editar un álbum.

Además, en YouTube, la presentación que hiciera junto con el productor argentino en el popular show de Jimmy Fallon acumuló la nada despreciable cifra de 3 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Fue tal el impacto de la presentación de este dúo en la televisión estadounidense que hasta Adele confesó en sus redes sociales no haberse perdido la entrevista.

Mamá por primera vez

Lindsay Lohan, estrella juvenil de los años noventa y conocida por protagonizar películas como Juego de gemelas, anunció a sus 36 años y a través de sus redes sociales que se convertirá en mamá por primera vez. “Nos sentimos bendecidos y emocionados”, escribió la artista en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que acumula 12,4 millones de seguidores, junto a un body de bebé donde se lee “Coming soon...” (próximamente, en español). Además, la actriz también confirmó la noticia al medio estadounidense especializado en el mundo del entretenimiento TMZ. “Estamos muy emocionados con la llegada de este nuevo miembro a nuestra familia y deseando empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas”, aseguró.

La buena nueva se da tan solo nueve meses después de su boda secreta con el banquero Bader S. Shammas. Desde hace casi una década, Lohan vive en Dubái, donde ha encontrado la paz que no le dieron sus años de estrellato en Hollywood. “Mudarme aquí fue un nuevo comienzo”, contó en una entrevista con la revista Emirates Woman. “Se oye hablar más de la actualidad real que de los cotilleos de los famosos, lo cual aprecio mucho. Y no es que salga mucho por la noche, es un estilo de vida muy diferente para mí. Me vine con ese propósito: no tengo que ser vista públicamente todo el tiempo, ni comentar lo que estoy haciendo”.

Emotivo mensaje

Con un mensaje de agradecimiento a las mujeres “planas y con cicatrices horribles”, la actriz argentina Lorena Meritano fue una de las famosas que se pronunció tras la polémica que desató el desafortunado comentario de la presentadora Carolina Cruz en el sentido de que las que se retiran sus prótesis mamarias quedan como hombres, con “las tetas planas y una cicatriz horrible”.

Pues bien, no fueron pocas las famosas que, como Meritano, le hicieron caer en cuenta a la presentadora de Día a día de que la decisión de explantarse obedece a un tema de salud, pues muchas de las mujeres que terminan por retirarse sus prótesis sufren una dolorosa enfermedad conocida como síndrome de Asia.

De ahí que Meritano, sobreviviente de cáncer de seno, invitara a las mujeres a sensibilizarse y cultivar el respeto por quienes afrontan un tratamiento de este tipo. Exhibiendo ella misma en redes las cicatrices que le dejó la enfermedad, comentó orgullosa: “Un par de senos nunca nos definirán como mujeres”.