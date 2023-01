La dolorosa historia de Juanes y su hermana Lucy, que permaneció 27 años en coma: “Yo me preguntaba, ¿por qué?”

En la vida de Juanes, uno de los artistas que ha enaltecido a Colombia ante los ojos del mundo, no todo ha sido color rosa, como sus fanáticos lo pueden imaginar. Dejando a un lado su exitosa carrera como artista, que comenzó cuando fue vocalista de la banda Ekhymosis, es un mortal más.

El cantante paisa conversó con el mexicano Yordi Rosado acerca de uno de los episodios más difíciles no solo para él, sino para su familia, el estado vegetal en el que estuvo su hermana Lucy durante 27 años, hasta que falleció.

“Lo de mi hermana fue un el año 96, creo, o 94. Eso fue horrible. Mi hermana estaba embarazada. El día del parto fue un poco tarde, según entendemos ahora, después de lo que pasó. Yo había llegado a la universidad, estaba en la casa con mi novia, en ese entonces una amiga mía. Para mí era como guau, voy a ser tío, qué chévere, estoy feliz. Todo mundo estaba feliz porque Mariana, nuestra primera sobrina, entonces fuimos a ver a la sobrina”, comentó Juanes.

Juanes, de 50 años de edad, ha dedicó más de la mitad de su vida a su carrera artística. Foto: Instagram @Juanes - Foto: Foto: Instagram @Juanes

La visita, sin embargo, no fue como la imaginaba. Su hermana no tenía a Mariana, su sobrina, entre sus brazos, y en la habitación donde esperaba verla todo era tinieblas, llanto, incertidumbre.

“Fuimos al hospital, que quedaba como a dos cuadras de mi casa, en el centro. Cuando yo entro al cuarto, lo veo con las luces apagadas, a mi mamá y a mi tía llorando y la cama tendida. Entonces digo, ¿qué pasó aquí?”, narró Juanes.

Su mamá, sin saber con exactitud qué era lo que estaba pasando, le contestó: “No, mijo, es que Lucy tuvo una complicación en el parto y está en urgencias”.

Juanes, visiblemente conmovido, explicó que la historia era larga, y, no obstante, en pocas palabras la resumió. “Conclusión: tuvo una hemorragia interna, perdió muchísima sangre. Su sangre era O-, solamente mi hermano mayor y yo teníamos esa sangre. No había suficiente sangre en el hospital. Entre todo esto, pasaron 20 minutos”, dijo.

Yordi Rosado, abriendo su corazón, como Juanes lo hizo con él, explicó que a su mamá le pasó lo mismo, tanto que estuvo hospitalizada durante seis meses. Pero distinto fue lo que ocurrió con la hermana de Juanes, quien no logró sobreponerse pese a la esperanza de su familia durante cerca de tres décadas.

“Mi hermana quedó en un estado de coma vegetal 27 años. Luego de seis meses en coma en el hospital se fue a mi casa, hasta que falleció hace dos años, y Mariana creció con la familia de su papá”, dijo Juanes.

El también compositor contó que ni siquiera el éxito de su carrera lo ayudó a soltar la tristeza de ver a su hermana en cama, sin recuperarse.

“Yo llegaba acá a Medellín a llevarle, pues, el Grammy a mi mamá, me encontraba con mis amigos del colegio, nos reuníamos en la casa de mi mamá a celebrar. Pero era la tristeza, porque cuando llegaba ella me decía: ‘Mijo, vaya salude a su hermana Lucy’. Entonces yo entraba a su cuarto y a mí se me caía todo. No había nada que pudiera superar esa tristeza, porque yo decía, ¿por qué pasó esto?, ¿por qué? Cuando mi hermana falleció después de 27 años fue en descanso para todos y especialmente para ella, porque no merecía estar así. Todavía no hemos caído en cuenta de que pasó, pero pasó”.

En cuanto a su sobrina, comentó: “Vive en Barcelona, somos muy cercanos ahora. Nos hemos acercado mucho a ella para darle mucho amor, porque creo que es lo que debemos hacer como familia”.