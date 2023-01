Shakira confirma canción con Bizarrap y la letra sería un nuevo sablazo de despecho contra Piqué

Los fanáticos de Shakira ya estaban muy al pendiente de cualquier avance sobre las novedades musicales de la colombiana, pues ella misma anunció que ya tenía listo un álbum completo desde 2022, sin embargo, debido a su ruptura con Piqué, los quebrantos de salud de su padre y el pleito legal con el fisco español, la barranquillera solo alcanzó a lanzar dos canciones de lo que sería su nuevo trabajo discográfico, Te felicito y Monotonía.

Dichas canciones tuvieron un común denominador y fue su referencia a Gerard Piqué, quien se dice le habría sido infiel a Shakira con su actual novia, Clara Chía, y por eso la relación de 12 años y dos hijos, Milan y Sasha, habría llegado a su fin, asunto que está muy expreso en las dos canciones anteriormente mencionadas; en la primera se puede escuchar y ver, en su videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y en la segunda todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura.

Shakira Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 15/9/2022 - Foto: Europa Press

Pero ahora se viene otro sablazo para Piqué y todo de la mano del productor y músico argentino Bizarrap, quien se ha vuelto uno de los exponentes más importantes de la industria en los últimos años con sus sesiones de estudio con diferentes artistas del género urbano, reguetón, pop y demás, mostrando de una forma inusual lo que casi nunca se ve de la creación de una canción, volviéndolo su marca musical personal.

Shakira en el video de la canción 'Te felicito' - Foto: Captura de pantalla

La imagen que confirmó la colaboración de Shakira y Bizarrap la publicaron los dos artistas en sus perfiles oficiales de redes sociales, donde aparecen los dos juntos en lo que sería el estudio donde grabaron dicho sencillo, del que ya se habría filtrado parte de la letra y es todo lo que muchos querían escuchar y leer: más pullas a Piqué, pues los millones de fans de la colombiana no le perdonan la supuesta infidelidad al exfutbolista.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, sería parte de la letra que han compartido miles de tuiteros en la red social de Elon Musk, donde la colombiana ya es tendencia mundial gracias a este anuncio.

Desde hace un par de días ya se venía rumoreando sobre este nuevo lanzamiento y todo gracias a una particular activación publicitaria que se habría hecho por todo lo alto.

Se trató de un video que mostraba a una avioneta volando por los aires de Miami, ciudad donde residirá Shakira en las próximas semanas, con un letrero que decía “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. De inmediato todos lo relacionaron con Shakira, pues ella es catalogada como una “loba” desde que lanzó su álbum con este título en 2009 y cuya canción She Wolf es una de las más exitosas de su carrera.

Solo queda entonces esperar al lanzamiento de este sencillo que se hará en menos de 24 horas y será noticia mundial, pues contiene una letra que sigue la línea de los dos últimos sencillos de la colombiana y estaría sumando minutos al tan anhelado álbum que Shakira ha prometido los últimos meses, que tiene a sus fanáticos al borde de los nervios y del que saldría un nuevo tour mundial de la colombiana, quien no gira desde 2018 cuando culminó su tour El Dorado en Bogotá, luego de lanzar al álbum homónimo un año antes.

Desde eso no se ha vuelto a ver a la barranquillera de las caderas que no mienten rodando con su inmenso repertorio por todo el mundo.