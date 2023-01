Este fue el milagro que le ayudó a Diva Jessurum a superar su cáncer

Diva Jessurum se ha hecho famosa por ser una de las periodistas de entretenimiento más incisivas a la hora de contar los chismes y pormenores inéditos de la vida de la farándula colombiana, sin embargo, ella misma también ha protagonizado una historia de superación digna de uno de los capítulos de su programa, Se dice de mí.

Jessurum ya le había contado al mundo que padeció de cáncer de seno y eso le cambió la vida rotundamente, pues no solo le hizo ver su entorno desde una nueva perspectiva, sino que también le ayudó para adoptar nuevas prácticas que tienen que ver con su espiritualidad, uno de los pilares más fundamentales en su lucha contra su enfermedad.

Diva Jessurum contó en SEMANA detalles íntimos de su proceso de recuperación - Foto: Vicky en SEMANA

Fue en el programa mañanero de Caracol Televisión Día a Día en el que “la única diva de Colombia” se confesó y relató cuál fue uno de los milagros que le ayudaron a superar el cáncer que la alejó de las pantallas por varios meses. Se trató del “ayuno de Daniel”, una práctica alimenticia que tienen sus orígenes en la religión católica y por recomendación de un conocido llegó a oídos de la barranquillera.

“Daniel era un discípulo muy creyente de la época de Nabucodonosor y él no quería participar en esos grandes bacanales, ni de las grandes comilonas o de las fiestas que armaban allá. Él decía que quería ser más cercano a Dios y, en vez de participar de eso, le ofreció a Dios no comer harinas, no comer carne, no comer dulces, sino solamente lo necesario. Dominaba su mente y su cuerpo y ese era su sacrificio ante Dios… Yo lo hice. Todo el día oraba y me cambió la vida de una forma única”, explicó Diva en su entrevista.

Dicho ayuno le sirvió mucho a Diva no solo para tener una alimentación más saludable mientras su tratamiento de quimioterapia, también le sirvió para incrementar su fe gracias a todo el tiempo que invirtió en la oración y la dedicación hacia su espiritualidad, entregada de lleno a su Dios católico, conexión que se vio reflejada en los resultados de los exámenes practicados posteriormente a este nuevo estilo de vida, en los que se reveló que su cáncer se había reducido en 85%.

Diva Jessurum, presentadora de la televisión colombiana, durante la ceremonia de los 50 años del programa 'Sábados Felices' - Foto: Foto del video de la transmisión de Caracol TV

“Daniel logró varios milagros porque está demostrado que ayunar, orar y ofrendar cambia la vida. Cambia el sentido”, declaró Diva, añadiendo que su milagro es una prueba de ello, pues ahora, ya sin cáncer, goza de una salud estupenda y profesa de todo lo que ha logrado gracias a su ahora inmensa espiritualidad, que también le da herramientas para soportar a sus detractores en las redes sociales, quienes ni siquiera escatiman en las hazañas de Jessurum para seguir criticándola.

Esto se vio en una de las publicaciones de Diva sobre su enfermedad en su perfil personal de Instagram, donde ella copió la siguiente frase: “todo pasa. He visto a lo inolvidable convertirse en un triste olvido y a lo imprescindible, estorbar. Solo es cuestión de tener paciencia”, asunto que no le gustó de a mucho a uno de sus haters, pues se le fue de frente a la barranquillera diciéndole que no celebrara sin saber qué iba a suceder en el futuro.

“Grave error el de esta señora al decir que ya no tiene ese mal, no se confíe que en diez años volverá en otra parte de su cuerpo, esto está comprobado científicamente”, fue la frase de la discordia de dicho cibernauta, quien obtuvo una respuesta tajante de la periodista, no en la misma sección de comentarios, sino como un post unitario usando la captura de pantalla de las palabras del hater.

Diva Jessurum - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: divajessurum

“Me cuesta entender lo que hay en el corazón de tantos colombianos. ¿Ese es el mensaje correcto para alguien que ha enfrentado una lucha tan difícil contra el cáncer? Quien obviamente es una cuenta falsa, lleva rato escribiéndome groserías, me limité a tenerla restringida desde el principio, pero hoy sí la muestro porque a lo mejor la equivocada soy yo”, declaró la barranquillera.