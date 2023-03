“Espero este año estrenarme como cantante”: Jessica Cediel habla con SEMANA de su nuevo papel en cine y otros proyectos para 2023

Jessica Cediel se tomó la pantalla grande en los cines de todo el país, desde esta semana, con la nueva película del director Harold Trompetero, Amar es Madurar, una historia de amor, fresca y actual, que retrata a una pareja que, tras varios años de relación, se cuestiona sobre la posibilidad de tener hijos, con los retos que eso implica para la vida personal y profesional de los dos.

Junto a Diego Camargo como compañero de set, Jessica interpreta a Elizabeth, una mujer que define como “trabajadora e independiente” y que, como miles de mujeres, pospone la maternidad en aras de materializar primero sus sueños profesionales.

Sobre el reto de volver al cine y de sus nuevos proyectos, entre ellos la posibilidad de estrenarse este mismo año como cantante, la modelo, presentadora y actriz colombiana conversó con SEMANA.

SEMANA: Hablemos de Elizabeth, su personaje en esta nueva película Amar es madurar…

Jessica Cediel (J.C.): Esta película es un proyecto súper bonito, la continuación de Todas para uno, la primera película que hice con Harold Trompetero. Y de Elizabeth me encantó que me sentí identificada en algunos aspectos de la vida con ella. Aparte del casting y de la historia, creo que es importante que uno se identifique con el personaje. Es una mujer súper trabajadora, súper exitosa, no necesita a ningún hombre al lado para cumplir sus sueños. Y me gusta el empoderamiento de Elizabeth, como mujer independiente, trabajadora, exitosa, responsable. Eso me atrajo mucho de ella. Es una mujer latina en todo el sentido, que luchan por sus sueños y los alcanzan. Y que se enfrentan a veces a sacrificar en parte su vida sentimental para lograr metas profesionales. Fue súper divertido el concepto, súper divertido el rodaje.

Jessica Cediel - Foto: Foto: Cortesía película Amar es Madurar

SEMANA: En algún momento de la historia se plantea la idea de la maternidad en las relaciones modernas…

(J.C.): Sí, Elizabeth tiene una relación de más de diez años con Juan Felipe (Diego Camargo), que es mi compañero en la escena. Ella tiene cierto miedo a la idea de tener hijos por lo que eso implica para su carrera y su futuro. Y, pues al final, tras varias pruebas, se da cuenta de que lo que más importa es el amor. Después de que se estrellan los dos, de que se separan, se dan cuenta de que cada uno cumplió su ciclo en lo que tenían que hacer y que es hora de crecer en pareja. Los dos entienden que amar es madurar.

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con Diego Camargo, cuya carrera ha sido más como humorista?

(J.C.): Esa es la sorpresa. Porque la gente lo recuerda así, como humorista. Pero, ya cuando estás en la parte actoral, es diferente. La película tiene tintes de humor, porque así lo requerían los personajes, pero Diego también es súper serio. Había tenido oportunidad de trabajar con él en RCN y él estaba en Los comediantes de la Noche. Tuvimos una buena química.

SEMANA: A Jessica Cediel la hemos visto actuar en cine hasta ahora. ¿Cuándo la veremos de protagonista de alguna novela?

(J.C.): Ya son siete películas que Dios y la vida me han regalado. Aquí, en Colombia, en su gran mayoría, otra la hice en Perú. Otra fue en una colaboración con México, Estados Unidos y Perú. Me gusta la pantalla grande porque implica trabajar con una intensidad muy fuerte, pero solo un mes o dos, y luego tienes el resto del tiempo libre para dedicarlo a tus proyectos personales. Como a los 22 años hice de extra con parlamento en algunas producciones, y en Telemundo, en el remake de Betty in New York, tuve un personaje de reparto. Pero, en de las ocho películas en las que he actuado, he tenido la fortuna de protagonizar seis. Para mí actuar, aparte de ser una profesión de mucho respeto, es como jugar: prestarle mi vida, mi cuerpo y mis emociones a un personaje.

Jessica Cediel y Diego Camargo, protagonistas de Amar es Perdonar - Foto: Foto: Cortesía película Amar es Madurar

SEMANA: Jessica Cediel es muy honesta en sus redes sociales. Ha hablado sin filtros sobre el proceso de los biopolímeros y ahora lo hace con el melasma, en un mundo que parece privilegiar la belleza y perfección de las mujeres…

(J.C.): La honestidad es lo más importante. Siento que hoy en día con tanta sobreinformación y el tema de los filtros en redes sociales, que tantas modificaciones pueden hacer, mucha gente cae en el engaño de la falsa belleza. Para mí la consigna ha sido mostrarme tal cual soy. La gente cree que porque trabajas en televisión o te tomas una foto en la playa eres perfecta, una muñeca, sin estrías ni gordos ni granos. Y, si los ven, te critican. Todos los seres humanos somos hermosos en nuestra diferencia. En redes sociales me siguen mujeres jóvenes y otras más de mi edad, que me comentan cosas como ‘qué hago, mi cara o mi cuerpo es terrible’. Eso me parece súper injusto. Todos debemos amarnos cuidarnos, respetarnos. En mi caso, tengo una condición que se llama melasma, que se da por un tema hormonal. Claro, me aplico cremas y tratamientos, pero eso lo disminuye más no lo quita. Entonces, he querido mandar el mensaje de que, aún con estos problemas de salud, no hay razón para no sentirnos lindas. No hay que mostrar una perfección que no existe.

SEMANA: Igual sucedió con la delicada condición de salud que vivió con los biopolímeros…

(J.C.): Desde que Dios me dio la oportunidad de expresar esta situación con un fin social, que ha sido mi bandera desde 2011, he hablado con libertad en el sentido de nunca la salud debe estar por encima del querer vernos bellas. Conocí a muchas personas víctimas que no sabían bien del tema y creo que les pude aportar desde mi experiencia personal.

SEMANA: ¿Qué le falta por hacer a Jessica Cediel, se le mediría al canto también?

(J.C.): He podido hacer todo lo que he querido, trabajar en proyectos maravillosos, en Colombia y Estados Unidos y compartir con gente maravillosa. Yo decía desde el año pasado: “Lo único que me falta es cantar”. Y en La Descarga me lo propusieron, pero les dije que me quería preparar porque el público merece respeto. Me gusta mi color de voz, y en México estuve el año el año pasado con un productor musical, el español Joan Romagosa, ganador del Grammy, que ha trabajado con artistas de renombre como David Visbal, Miguel Bosé y Maluma. El proyecto quedó en pausa porque tuve que viajar a Colombia a operarme y mi recuperación tomó tiempo, pero este año vamos a retomar y cumplir con eso que me hace falta, hacer una canción por el puro gusto de cantar. Espero este año estrenarme como cantante.

SEMANA: ¿Cómo le ha ido tocando puertas en Hollywood?

(J.C.): Aún no he tocado esas puertas. No sé si este 2023 sea la oportunidad. Mi primera lengua es el español, el inglés lo domino, pero me gusta ser exigente conmigo misma y ya cuando llegue a cierto nivel con el dominio de la lengua extranjera, ahí sí ya diré: me iré y tocaré puertas a ver qué pasa.