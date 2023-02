Jéssica Cediel inauguró su cuenta oficial de TikTok con sensual baile en bikini

La belleza de Jéssica Cediel no tiene discusión y ella misma se encarga de reafirmarlo a través de sus redes sociales, en las que tiene cautivados a millones de cibernautas con sus fotos de perfil, casuales, en medio de sus proyectos y hasta mostrando el cuerpazo que ha cultivado durante los últimos años.

Sin embargo, había una red social que aún no contaba con su presencia y era TikTok, plataforma de videos a la que ya llegó recientemente y en la que se inauguró con un baile cargado de sensualidad y erotismo.

En dicha publicación, la bogotana se muestra con un diminuto bikini amarillo que se entalla a la perfección a su cuerpo y combina con una chaqueta de jean que le da un toque urbano y tranquilo al clip.

Jessica Cediel - Foto: Getty Images

Este video se puede ver tanto en la cuenta de TikTok como en la de Instagram. En esta última red social ya ha acumulado más de 33 mil ‘likes’ y un sinfín de comentarios, en los que muchos le agradecen a la presentadora el haber migrado a la nueva plataforma, y otros exaltan las poderosas curvas y la belleza de la colombiana, quien se reparte entre Bogotá y Miami, de acuerdo con sus compromisos laborales.

“Esta DREAM GIRL oficialmente se une a TikTok! Por fin! Después de que tant@s de ustedes me lo habían pedido 🥰🔥 Los espero por ashaaaaaa en mi ÚNICA CUENTA OFICIAL: @jessicacedieloficial en TikTok! Besos! Los quiero 🐥”, escribió Jéssica en su publicación de Instagram, obteniendo respuestas como: “Era justo y necesario. Divinaaa♥”, “Ahora entiendo porque el sol es amarillo 😍”, “Por eso me gusta mucho el pollito 🐥 😂”, “Hermosa, pero no le vuelvas a prestar el traje a la Liendra para el Carnaval”, “Qué silueta tan esbelta y sensual junto a esa tanguita amarilla que resalta toda tu belleza y estilo 🤤😍🤤😍”.

Jéssica Cediel y la razón por la que no tiene novio. - Foto: Cuenta de Instagram @jessicacedielnet

Por su parte, en su cuenta de TikTok aparece el siguiente texto: “Dream girl 🌼💛☀️🌴🦋🫠🫶 Bienvenidos a mi ÚNICA cuenta oficial ! 🌺🌈”, dejando claro que ese perfil es el único manejado por la presentadora, pues hay muchos otros perfiles con miles de seguidores que han copiado la mayoría del contenido que Cediel publica en sus otras redes sociales, todo sin su autorización. Por eso ella les puntualiza a sus seguidores la cuenta que deben seguir.

Vuelven a comparar a Jessica Cediel con Megan Fox por unas fotos sexis de Instagram

Ya son varias las ocasiones en las que la bogotana es comparada con una de las estrellas más famosas de la industria del cine estadounidense. Esto, por su parecido en los labios abultados, su envidiable figura delgada con curvas y un cabello negro largo (aunque la celebridad cambió el color y corte de su cabello este 1 de febrero) que cae como una cascada de sensualidad en su espalda, hasta uno de los mejores atributos de Cediel: su derrière.

Cediel sigue robando suspiros en sus redes, donde sus seguidores afirman que se parece mucho a la actriz estadounidense Megan Fox, famosa por protagonizar cintas como Transformers, Jennifer’s Body y Tortugas ninja, entre otras.

En ellas, no solo muestra su sex appeal, sino que demuestra ser una actriz que lastimosamente se encasilló en una imagen de mujer sensual.

Megan Fox y Jéssica Cediel - Foto: Instagram: @meganfox @jessicacedielnet

Este rótulo volvió a verse en las redes de la bogotana por una de las publicaciones que hizo. “¿Megan Fox, eres tú?”, preguntó uno de sus seguidores expresando su admiración. Allí, en la sección de comentarios, también se pueden ver mensajes como: “te queda bien salir así, eres bonita soltera y sin hijos”; “Mamita, usted siga transmitiendo amor, alegremos los ojos y la vida y pa’ lante”; “espectacular, que la envidia resbale, me encanta tu personalidad, que todo te siga fluyendo y prosperando″; “La que es linda es linda, el resto ladren🐩”; “Tú eres arte🥰” (sic), entre otros.