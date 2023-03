Jessica Cediel se sinceró y habló sobre problema que tiene en su piel: “Tengo melasma”

A través de su cuenta en Instagram, la modelo y presentadora Jessica Cediel se mostró sin filtros y habló sin tapujos sobre una condición que tiene en su rostro. Lo anterior, luego de que una seguidora hiciera un comentario respecto a su apariencia.

La internauta le comentó a Jessica Cediel que su cara se le veía manchada, a lo que la modelo le respondió que padecía de melasma.

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando las tapo con maquillaje, pero hoy por ejemplo no me las quise tapar”, le respondió Cediel a su seguidora.

Jessica Cediel es una de modelos y presentadoras más reconocidas del país. - Foto: Montaje SEMANA | Instagram @jessicacedielnet

La modelo y presentadora también invitó a las mujeres a no sentirse inseguras si tienen imperfecciones en su cuerpo.

“Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes, yo sé que las tengo”, agregó.

En su momento, Cediel habló con People en Español sobre la manera que hace para sobrellevar esta enfermedad con tratamientos caseros.

“Desde hace seis meses uso yema de huevo (en la piel). Es espectacular. Me lo pongo en la cara, lo dejo secar unos minutos, lo retiro con agua tibia y queda la piel ¡espectacular!”, dijo a People en Español.

El melasma es una afección de la piel que provoca parches oscuros, principalmente en zonas de la cara expuestas al sol.

Los masajes en la piel ayudan a conservar la elasticidad y firmeza del rostro. - Foto: Foto Gettyimages

Puede presentarse en las mejillas, el dorso de la nariz, la frente y el labio superior, y en ocasiones en otras partes del cuerpo expuestas al sol, como los antebrazos, indicó en su momento un artículo publicado por Eucerin.com.co.

De acuerdo con esta publicación, se conocen tres tipos de melasma: epidérmico, dérmico y mixto. El primero afecta a la capa superior de la piel y la hiperpigmentación es marrón con bordes bien definidos. El segundo impacta el nivel más profundo de la dermis y se caracteriza por manchas de color azul grisáceo; mientras que el tercero se presenta como pigmento pardo grisáceo.

Como consecuencia de la profundidad de los pigmentos melánicos en el melasma dérmico y el melasma mixto, estos tipos pueden ser más difíciles de tratar.

Causas

Este padecimiento se asocia a menudo con hormonas femeninas como los estrógenos y progesterona y es más común en mujeres que están embarazadas, que toman pastillas anticonceptivas y aquellas que toman terapia de reemplazo hormonal (TRH) durante la menopausia.

Exponerse al sol hace que el melasma tenga más probabilidad de desarrollarse. El problema es más común en los climas tropicales.

De acuerdo con MedlinePlus, el único síntoma del melasma es un cambio del color de la piel. Sin embargo, esto puede causar problemas en la apariencia y esto traducirse en bajo autoestima. Los cambios en el color de la piel pueden darse con mayor frecuencia en personas con un tono moreno.

Los melasmas pueden ser consecuencia del sol, el embarazo o la ingesta de pastillas anticonceptivas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los tratamientos pueden incluir, según los especialistas, cremas que contienen ciertas sustancias para mejorar la apariencia del melasma, exfoliación química o cremas esteroides tópicas, tratamientos con láser para eliminar la pigmentación oscura si el melasma es grave, suspensión de los medicamentos hormonales que pueden estar causando el problema y otros medicamentos tomados por vía oral.

El melasma normalmente se desvanece a lo largo de varios meses luego de haber suspendido los medicamentos hormonales o cuando el embarazo termina. El problema puede reaparecer en futuros embarazos o si la persona consume medicamentos nuevamente. También puede regresar a causa de la exposición al sol.

Según Medical News Today, para algunas personas, el melasma puede durar años o incluso el resto de sus vidas. Si esta afección no desaparece con el tiempo, lo recomendable es consultar con los especialistas. Sin embargo, no todos los tratamientos funcionan para todos y el melasma puede reaparecer incluso después de un tratamiento exitoso.