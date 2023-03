Jessica Cediel habló de accidente que tuvo y por poco muestra de más

Jessica Cediel es una presentadora y modelo colombiana, que se dio a conocer tras su paso como presentadora de Estilo RCN; además, ha presentado diversos programas, como realities show entre los que se destacan Yo me Llamo, La Voz, entre otros. Actualmente, la comunicadora presenta el programa de concurso La Descarga junto al también presentador Carlos Calero.

La presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales, en especial, en su cuenta personal de Instagram en donde suele contestar a las preguntas de sus seguidores y donde también les da respuesta a las críticas que recibe. También suele subir contenido contando las anécdotas de su día a día.

Por medio de las historias en su cuenta personal de Instagram, la presentadora les pidió consejo a sus seguidores para saber qué puede aplicarse para que no le quede cicatriz en su pecho, ya que sufrió una quemadura en dicha zona. Al mostrarles a sus seguidores lo que le provocó dicho accidente, la mujer mostró de más.

La modelo aseguró que la quemadura surgió cuando estaba fritando pescado y le salpicó una gota grande de aceite en el pecho, dejando una marca que es bastante notoria.

La presentadora de La descarga se quemó fritando pescado. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

“Me iba a echar (protector) acá, vean, esto que está acá es una quemada. Estaba fritando pescado, tenía una blucita chiquita y me cayó una gota de aceite, me pegó un quemón impresionante y se me hizo una llaguita. Se me quitó, se me puso así y ahora parece que fuera una peca, pero no es una peca”.

En medio de su relató, la mujer término mostrando de más y les mostró a sus seguidores algunos de los lunares que tiene en dicha zona.

“Pecas, son estas. Esto de aquí y acá son unos lunares, muy chistosos, y muchas de ustedes me han preguntado… Solo tenía uno de los dos y, con el tiempo, me salió el otro. Entonces, están como simétricos, con este de la mitad”.

Como era de esperarse y más con las críticas que suele recibir Cediel, varios la catalogaron de exhibicionista y mostrona, luego de que la cuenta La Chismosa News compartiera el clip de las historias de Cediel en su cuenta de Instagram. Estos son algunos de los comentarios que más se destacan.

Jessica Cediel es una reconocida presentadora y modelo colombiana. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

“Esta chica es muy mostrona”; “Sigues desubicada por completo… pobre mujer y ahora ¿en dónde habrá dejado los lentes de contacto de color verde cristal? ¿Los ojos claros son importantes o era fotoshop? jajajaja; “Obvio que lo hizo con intención como ella se cree la más hermosa del mundo y todos la tienen en un pedestal hay mujeres mucho más hermosísimas y NATURALES”; “Las Mujeres hoy en día No saben cómo llamar la atención!!!” (sic), son algunos de los comentarios.

Cediel mostró cómo se veía en su adolescencia, ¿cambió mucho?

Portales de Instagram como Rastreando famosos o Rechismes se han encargado de mostrar él antes y después de los famosos.

Esta vez le tocó el turno a Cediel, en una época en la que muchos usuarios aseguran estaba pasada de kilos; sin embargo, sus seguidores se han encargado de defenderla para que las personas entiendan que no son nadie para estar opinando del cuerpo de los demás.

Pese a que hace algunos años era bastante reconocida por su cola, Jessica tuvo una de las etapas más duras de su vida. Un hombre al que ella consideraba su amigo la convenció de hacerse un procedimiento quirúrgico en sus glúteos que según él no era invasivo.

Lamentablemente, después de agrandar su cola se fue dando cuenta de que le estaban saliendo unos grumos y que de vez en cuando le dolían sus glúteos y fue durante un examen que le dieron la noticia de que le habían inyectado biopolímeros. Desde ese entonces ha tenido que ser intervenida en varias oportunidades para retirarle la sustancia y salvar su vida.