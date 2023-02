¿Le han puesto los cachos o usted los ha puesto?: así respondió Jessica Cediel a esta incómoda pregunta

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más reconocidas y queridas por los colombianos; además, es recordaba por la relación que sostuvo con el cantante de música popular Pipe Bueno. Cediel ha incursionado como presentadora en programas como Estilo RCN, Muy buenos días, Yo me llamo y actualmente se encuentra participando como presentadora en La descarga de Caracol Televisión.

Dentro del concurso de canto no solo se viven momentos de competencia, sino además se han vivido momentos tensionantes entre los participantes; los jurados (Maía, Gusi, Marbelle, Santiago Cruz) y los presentadores, Carlos Calero y Jessica Cediel.

En el más reciente programa, mientras hablaban sobre el tema de la infidelidad justo después de una presentación, la presentadora bogotana, de 40 años, fue sorprendida con la pregunta: “¿Le han puesto los cachos o usted los ha puesto?”, a lo que respondió con franqueza: “¡Obvio!”, agregando que, “Si se los han puesto a Jennifer López, no se los van a poner a cualquier cristiana…”, haciendo referencia a ella misma.

Jessica Cediel - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Por último, concluyó su mensaje con una reflexión: “Me puso los cachos, me di cuenta, lo mandé a volar ¡y después suplicaba! (...) Con el tema de la tusa, primero el amor propio y lo que no sirve, que no estorbe. ¡Bien ido!”.

La famosa colombiana ya ha dejado claro en varias ocasiones que ella publica en redes sociales lo que quiere y siente, para sus más de nueve millones de seguidores, pues ya pasó la etapa de querer aparentar lo que no es y ahora se muestra sin filtros ni poses, dejando al aire su belleza innata.

La presentadora recomendó el tratamiento que se realizó en el rostro. Foto tomada de Instagram @jessicacedielnet - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Recientemente, Cediel dio su opinión sobre algunos temas, entre ellos la infidelidad. Todo sucedió por la famosa actriz estadounidense Megan Fox —con quien también han comparado a Cediel—, quien recientemente ha sido tendencia debido a que borró su cuenta de Instagram porque, al parecer, estaría atravesando un difícil momento como consecuencia de la traición de su prometido, el rapero Machine Gun Kelly.

Así lo reveló la misma Megan —que ha sido considerada en varias ocasiones una de las mujeres más sexis del mundo—, por medio de su cuenta de Instagram con una foto en la que escribió una contundente frase sobre la traición: su prometido le fue infiel; incluso, la actriz hasta empezó a interactuar con famosos que no tienen buena relación con MGK.

Megan Fox y Jessica Cediel - Foto: Instagram: @meganfox @jessicacedielnet

Días después, la famosa borró su perfil en la red social y eso fue lo que ocasionó que Jessica Cediel se enterara de todo y decidiera dar su opinión. De acuerdo con lo dicho por la presentadora en sus historias de Instagram, ella siempre ha admirado a Megan Fox por su actuación, pero también por su impresionante belleza.

“Imagínense que sigo a Megan Fox porque me encanta. Resulta que me dio por ‘chismosearla’ y no me apareció. Luego me puse a investigar y resulta que le pusieron los cachos, o sea, a Megan Fox que es la mujer más sexy del planeta. Le dije a mi hermana y decíamos: ‘si le pone los cachos a Megan Fox, ¿qué puede esperar uno que es cualquier mortal?’... ¿qué puedes esperar tú que eres cualquier mortal?”, dijo la presentadora indignada.

Justo después de su comentario, Cediel habilitó la ‘caja de preguntas’ para que sus seguidores le comentaran y aunque muchos apoyaron su pensamiento, otros le dijeron que la infidelidad no es culpa de la víctima, sino de la persona que lo comete y que la belleza no tienen nada que ver.

No obstante, otros le comentaron que la belleza no lo es todo y aseguraban que Megan Fox es una mala persona por su manera de ser, por sus “rituales diabólicos” —según lo manifestó un usuario— y su “falta de Dios”. Ante eso, Cediel aprovechó para soltar otro polémico comentario y dijo: “el hombre o la mujer que es prosti****... consigo mismo, se irá con otr@ de su mismo nivel y jamás respetará una relación”.