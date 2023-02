Jessica Cediel se cansó y explotó contra quienes critican su físico: “Viejas feas y envidiosas”

Jessica Cediel se ubicó como una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas de los medios nacionales, debido a la extensa trayectoria que construyó en distintos proyectos y formatos. Su paso por todo tipo de producciones la catapultó a la fama, ganando bastante reconocimiento en el público internacional.

Jessica Cediel, reconocida presentadora. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Pese al cariño que suele recibir en sus contenidos, la modelo también manifestó en varias ocasiones los constantes comentarios negativos y críticas que recibe por parte de algunas personas. La bogotana fue clara en que los dejaba de lado, pero en momentos puntuales se defendería y respondería de la misma manera.

Recientemente, Jessica Cediel llamó la atención de los curiosos en redes sociales con un inesperado video que compartió, donde arremetió contra quienes la estaban cuestionando por un aspecto físico que adoptó a su imagen. La presentadora se puso lentes de contacto azul, por lo que despertó reacciones en más de uno de sus ‘haters’.

La presentadora suele revelar detalles de su vida personal y emocional. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Desnúdate con Eva

De acuerdo con el contenido, Jessica Cediel aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para despacharse contra quienes la criticaron por, supuestamente, ponerse filtros para cambiar sus rasgos físicos. La creadora de contenido no bajó a algunos curiosos de “feos y envidiosos”, plasmando que no tenía ninguna edición en los videos.

“Los ‘haters’, que no pueden faltar. Obviamente, las viejas feas, sin vida y envidiosas. Están diciendo que esto (señala su cara), miren que no se deforma nada. No es un filtro, es mi carita, ¿qué culpa tengo?”, dijo la colombiana al inicio del video, donde lució sus lentes de contacto y una capota de un saco.

La modelo también tiró pullas al quitarse la gorra de su prenda, haciendo énfasis a que tomaba esta decisión antes de que la acusaran de que tenía peluca o extensiones. Allí fue cuando habló con su sobrina y mencionó todo lo que tenía que aguantar de la gente en estos espacios digitales.

La presentadora de La descarga estuvo como invitada de Día a día. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

“¿Tú sabes todo lo que me tengo que aguantar de la gente sin vida?… En mis redes les monto lo que me nace, de corazón. Si quiero montar un video bailando, con maquillaje o sin maquillaje, una prédica, trabajando, de viaje. Eso soy yo y es lo que entiende mi comunidad linda y hermosa. Somos 9 millones ‘y pico’, porque la gente se identifica con mi naturalidad”, afirmó.

Aunque la celebridad intentó mantener la calma y expresar unas palabras con más tranquilidad, fue subiéndole al tono y explotó de nuevo por la envidia que reflejan usuarios de las redes sociales ante las decisiones que toman los demás.

“Amor, ¿qué le decimos a las viejas envidiosas? Las viejas, no los ‘manes’… Que se ocupen de algo, en lugar de estar hablando y opinando… La pu… envidia, la cochina envidia. No sean tan envidiosas. Que se compren unos (lentes de contacto) y luzcan lindas, también”, agregó en el clip.

Esta respuesta de Jessica Cediel vino de la mano de otros comentarios que recibió en un video, donde la cuestionaron por su sensualidad, su cambio en el rostro y las prendas que lució. Muchos la juzgaron por sus creencias religiosas y la señalaron de forma dura.

“¿Buscaste a Dios como Bombero?”, “Qué niña tan vacía”, “Deberías ir psicólogo”, “Es bonita, pero es hora de que haga otro contenido y a cansa solo haciendo movimientos de cabello, para los años que tiene le falta madurar con todo respeto es mi opinión”, “Con cariño porque sé que es una chica con muchos valores, pero pienso que sí hay que en la vida proyectar más seguridad y no es a través de la apariencia”, entre otras opiniones que se detallan en el post del perfil.