Video | Le sacaron la piedra a Jessica Cediel y respondió muy duro en Instagram: “Un c...lo bonito lo tiene cualquiera”

La presentadora Jessica Cediel se caracteriza por utilizar sus redes sociales para mostrar sus rutinas de ejercicio, sus viajes y algunos de sus proyectos; en ellas también ha ido relatando cómo ha afrontado su proceso de salud luego de que hace más de una década se viera afectada por un procedimiento quirúrgico en el cual le inyectaron biopolímeros en sus glúteos.

Con fotos y videos, la también periodista se encarga de mantener al día a sus seguidores sobre lo que pasa en su vida, por lo que llamó mucho la atención las más recientes historias que la bogotana de 40 años de edad colgó en su perfil.

Allí dejó un corto, pero contundente mensaje que, si bien no tenía destinatario, sí dejó muchas dudas sobre qué motivó su escrito y a quién iba dirigido, pues sus palabras fueron contundentes y guardaban cierta relación con el episodio de salud por el que ella ha venido atravesando desde 2009.

“Un culo bonito lo tiene cualquiera... Pero un corazón bonito no cualquiera lo tiene. Ahí está la diferencia”, escribió la presentadora en una de sus historias.

Aunque no se sabe que provocó la reacción de Cediel, la cuenta ‘La chismosa news’, encargada de recolectar los videos publicados por la celebridad, aseguró que, posiblemente, ella recibió un comentario pasado de tono mientras compartía una rutina de ejercicio, por lo que decidió publicar el mensaje en sus historias.

En los clips colgados en su Instagram, la periodista estaba compartiendo con su hermana Meli Cediel; allí se les ve practicando una rutina de ejercicio, juntas mientras recibía los comentarios de sus seguidores, quienes usualmente tiene palabras de cariño y gestos amorosos con la bogotana.

¿Cómo se ve Jessica Cediel sin filtros?

A través de sus historias en Instagram, la modelo y presentadora Jessica Cediel dejó ver cómo los rayos solares u otros factores, han afectado su rostro.

En un video, la modelo se dejó ver al natural, sin filtros, y para ello acercó el lente del celular.

“Miren las machas, niñas. Mis vacaciones, mi piel es así de manchada, lástima, ¿yo qué hago? (...) Mancha, mancha, mancha. Esto soy yo sin filtro ni maquillaje, solo tengo protector solar y con un poquito de color, no me las tapé”, dijo Cediel a sus seguidores en el video.

Carolina Cruz habló sobre Jessica Cediel y Laura Acuña - Foto: Instagram: Jessica Cediel y Laura Acuña/YouTube: Eva Rey

La bogotana también publicó un texto donde pidió a sus seguidores que no la critiquen cuando, por alguna razón, se la encuentren en la calle.

“Así soy para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tener la piel perfecta es perfecto”, fue el mensaje de Cediel que acompañó el video.

Por otra parte, recientemente a Carolina Cruz le ‘picaron la lengua’ en el programa digital de Eva Rey, donde reveló algunos detalles de su vida personal y profesional. En medio de la entrevista se destapó sobre Laura Acuña y también mencionó a Jessica Cediel.

“¿Con quién te quedas entre Laura Acuña y Jessica Cediel?”, fue la contundente interrogante que le lanzó Rey, a lo que la modelo respondió tajantemente: “Me quedó con las dos”.

La ibérica, sin embargo, no paró ahí y puntualizó que Cediel hace poco confesó que actualmente escogía a Carolina Cruz, puesto que trabajan juntas en algunos proyectos laborales.

Ante esta revelación, la presentadora de Caracol Televisión le mandó un mensaje a la bogotana y le agradeció por ese lindo detalle, pero recalco en el informal diálogo que tiene una muy buena relación con ambas.

“Pero mira, Jessica Cediel se mojó [animó]. Yo se lo pregunté qué día y me dijo que Carolina Cruz, porque vienen trabajando juntas. Mejor dicho, Jessica te han echado al agua”, precisó Rey.

Cabe mencionar que Acuña aprovechó en junio pasado una pequeña dinámica que hizo en Instagram para manifestar que no tiene ningún tipo de problema con Carolina Cruz y Carolina Soto, y aseguró que siguen siendo muy buenas amigas. Sin embargo, señaló que se han distanciado por temas laborales.

La modelo y presentadora colombiana recientemente estuvo en La Voz Kids. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

“Claro que sí somos amigas, lo que pasa es que ellas dos comparten más, porque están todo el tiempo juntas y trabajan en el mismo lugar [Día a Día]. Claro que sí somos amigas”, indicó inicialmente.

Luego, Acuña añadió: “Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca el tiempo para ir a la finca de Caro [Soto]. Los tiempos no funcionan, pero tengo muchas ganas de ir. Me han dicho que se pasa buenísimo allá”.

La presentadora de La Voz Kids recalcó finalmente en aquel momento que casi no se habla con ellas, debido a que tienen en la actualidad demasiados proyectos.