La bogotana estuvo comprometida, pero, al parecer, los planes no salieron como lo esperaba.

Jessica Cediel reveló si quiere ser mamá o no y su reacción sorprendió en las redes sociales

La presentadora Jessica Cediel empezó su carrera en el recordado programa Estilo RCN, luego tuvo la oportunidad de acompañar a Jota Mario Valencia en Muy buenos días, y de allí cambió de canal para irse a presentar el programa musical de imitaciones Yo me llamo. Actualmente, se encuentra presentando La descarga de Caracol Televisión.

Jessica Cediel, presentadora de La Descarga - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Cediel es una de las mujeres más admiradas del país no solo por su belleza sino por su sencillez y eso lo demuestra con sus casi 10 millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotografías y momentos que la hacen ser una de las presentadoras más queridas.

Es en esta misma red social donde Jessica suele ser muy activa y abrir la caja de preguntas para estar más cerca de quienes la apoyan, aunque no faltan las personas que le envían mensajes atacándola o criticándola. En esta oportunidad, la también modelo quiso responderle a una seguidora que hizo un comentario sobre la maternidad.

“Como la de la primera foto te verías de mamá jajaja pensé que eras tú! Un abrazo y Dios te bendiga”, escribió la mujer y Jessica Cediel no dudó en referirse al tema, puesto que muchos le hacen énfasis en su edad y en sí quiere ser o no mamá.

“Primero hay que encontrar al papá, esperar a que Dios le ponga a uno la persona que él le tiene destinada para uno. Y ya después les daré la buena noticia”, dijo la presentadora, quien también le agradeció a su seguidora por el comentario.

La presentadora dio la razón de por qué no ha sido mamá - Foto: @jessicacedielnet

Cabe recordar que la presentadora suele recibir todo tipo de comentarios, no solo sobre porque no ha dado el paso de tener un hijo, sino por romper su compromiso con Mack Roesch.

El atleta le pidió matrimonio a la bogotana, sin embargo, a principios del año 2020 la relación culminó. Tras la separación, la modelo y Roesch comenzaron a tener varios inconvenientes, hechos que llevaron al deportista a que le pidiera el anillo de compromiso a la modelo.

Cediel relató que los problemas entre ambos empezaron cuando ella tomó la decisión de eliminar las fotografías que tenía con él en su cuenta personal de Instagram. “Este personaje vuelve a aparecer para reclamarme por qué había borrado las fotos de él de mi Instagram. Borré las fotos simplemente porque es mi cuenta si yo no tengo una relación sentimental con alguien, pues borro las fotos”.

Y agregó: “entonces mi cuenta queda limpia, pero en la de él hay una información falsa de un compromiso que no existe y ahí es donde empieza la duda de ustedes, mis fans, pero qué pasa, Jessi, tú no tienes nada de él, de hecho ni tú lo sigues. En cambio, él todavía tiene información de que está comprometido contigo, que mamera tener que salir uno a decir esto no es así y a aclarar su estado sentimental”.

La bogotana aprovechó para relatar que tanta preguntadera de sus seguidores le ocasionó un agotamiento mental; sin embargo, mencionó que la idea no era generar ningún tipo de confusión entre sus seguidores. Además, en medio de sus declaraciones aprovechó para recalcar que aún sigue soltera; también resaltó que las personas, a veces, terminan señalando a un culpable, sin saber la verdad detrás de los hechos que acontecen.

La presentadora habló de su fallida relación. Foto tomada de Instagram @jessicacedielnet - Foto: Instagram @jessicacedielnet

¿Le han puesto los cachos o usted los ha puesto?: así respondió Jessica Cediel a esta incómoda pregunta

En una de las emisiones del programa del que hace parte Jessica Cediel, mientras hablaban sobre el tema de la infidelidad justo después de una presentación, la presentadora bogotana, de 40 años, fue sorprendida con la pregunta: “¿Le han puesto los cachos o usted los ha puesto?”, a lo que respondió con franqueza: “¡Obvio!”, agregando que, “Si se los han puesto a Jennifer López, no se los van a poner a cualquier cristiana…”, haciendo referencia a ella misma.

Por último, concluyó su mensaje con una reflexión: “Me puso los cachos, me di cuenta, lo mandé a volar ¡y después suplicaba! (...) Con el tema de la tusa, primero el amor propio y lo que no sirve, que no estorbe. ¡Bien ido!”.