Gerard Piqué vivió tierno momento padre e hijo con Milán; se fueron de frente contra las críticas

Meses atrás, Gerard Piqué quedó como blanco de distintas críticas en redes sociales debido a un contenido que salió a la luz junto a uno de sus hijos. El español terminó llevando a Milán, su primogénito, a una de las transmisiones de la Kings League, despertando críticas y alboroto por, supuestamente, no cuidar y proteger a su niño de esta clase de ambientes para adultos.

Piqué en uno de los eventos de la Kings League (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

En aquel momento, el menor reflejó su personalidad, su criterio y la forma de hablar con otras personas mayores, recibiendo todo tipo de comentarios de los usuarios de las plataformas digitales. Uno de los focos más grandes de atención fue la supuesta reacción de Shakira al enterarse de esto, ya que, según recopilaron medios, se molestó al no dar la autorización para que sus hijos aparecieran en esta clase de formatos.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Sin embargo, las cosas no pasaron a mayores y Gerard Piqué únicamente se limitó a guardar silencio en aquel entonces. El exfutbolista siguió con sus planes y proyectos, los cuales se enfocaron plenamente en la industria deportiva y los negocios en este mundo de entretenimiento.

El exfutbolista en uno de los momentos en que explotó en una de las transmisiones de la Kings League. - Foto: Fotograma, 0:43, ClipEpicardos - YouTube

No obstante, recientemente, Piqué fue blanco de comentarios, debido a dos publicaciones que surgieron en escenarios digitales como Twitter. El empresario llamó la atención con un particular contenido en el que se le pudo ver, de nuevo, en compañía de Milan.

Según se detalló, el catalán estaba en uno de los famosos eventos de la Kings League, donde decidió llevar al pequeño para que pasara un rato junto a él en términos laborales. Una de las cámaras logró captar el momento exacto en el que Milán y su padre protagonizaron una tierna situación durante el evento, plasmando la complicidad que tienen.

Ambos fueron captados llegando a la casa donde viven los niños con Shakira. - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que se detalló en un clip, padre e hijo fueron los encargados de lanzar el dado para definir el futuro de un encuentro deportivo, despertando curiosidad en algunas de las personas presentes. Los tomaron el objeto, se sonrieron y lo tiraron hacia el campo de juego donde el resultado fue un cinco.

De igual manera, en otras de las imágenes que se conocieron se pudo ver cómo el primogénito de Shakira estaba sentado en las piernas del exfutbolista, dialogando y observando un punto específico en aquel lugar. Los dos se mostraron contentos y cómodos, derribando todas las especulaciones y chismes que aseguraban que, en ocasiones, había una mala relación del empresario con los niños.

Milan y Gerard, tiraron juntos el dado en la #KingsLeagueJ11 #KingsLeague 👨‍👦‍👦😍❤ pic.twitter.com/1FLKwoLIu3 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 19, 2023

Es importante recordar que, en medio de todo el alboroto que se desató, Gerard Piqué fue señalado por diversas personas en redes sociales, luego de aparecer en el primer video junto a su hijo Milan Piqué, ya que consideraban que no estaba apto para estos ambientes. Ante lo ocurrido, meses después, el español fue protagonista de una inesperada entrevista con El món a RAC1, donde expresó un poco sobre lo que pensaba de la canción de Shakira con Bizarrap.

A pesar de que no profundizó, el deportista tiró pullas y enfatizó en el papel de los padres en la vida de sus hijos. En una de las partes de este diálogo, el europeo no dudó en referirse a la aparición de Milan en aquella transmisión de la Kings League, puntualizando en que solo quería hacer feliz a su primogénito, quien le pidió que lo dejara participar en este espacio deportivo.

Gerard Piqué y su hijo Milán en una de las transmisiones de la Kings League, nuevo negocio de su padre. - Foto: Captura de video Instagram @notifamosoos

Piqué defendió la petición de su niño, poniéndole frente a las críticas que recibió. El empresario de Kosmos fue claro en que volvería a hacerlo y no dudaría en cumplirle los deseos a Milán y Sasha.

“Solo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tuviera más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores”, mencionó en la charla.