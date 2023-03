Daniel Arenas recibió una sorpresa muy especial desde Colombia durante una fecha importante: “estoy feliz”

Daniel Arenas se convirtió en uno de los presentadores más comentados de los últimos meses, debido a toda la experiencia que construyó en Hoy Día, donde entró a trabajar. El santandereano no ocultó su emoción con este reto que asumió, formando una nueva familia en Estados Unidos.

Daniel Arenas celebró su cumpleaños en televisión. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

El colombiano se abrió puertas a nivel internacional con su participación en el formato de entretenimiento, despidiéndose de la vida que estaba llevando en su tierra natal junto a Daniella Álvarez. El actor tomó la decisión e incursionó en la televisión de otra forma, asegurando que la distancia con su novia sería momentánea y todo retomaría el curso que correspondía.

Sin embargo, ambos se mostraron alejados y en caminos aparte, despertando rumores sobre una posible ruptura amorosa. Por el momento se desconoce la verdad, por lo que más de uno ubicó la atención en una fecha especial en la vida de Daniel Arenas.

El presentador fue centro de elogios por su cumpleaños. - Foto: Instagram @hoydia

De acuerdo con lo que se reveló, el 30 de marzo es el cumpleaños de Daniel Arenas, por lo que fue sorprendido en pleno programa en vivo con su celebración. La producción y sus compañeros de set decidieron festejarle este día especial, llevando detalles que le recordaran a su tierra colombiana.

El presentador fue felicitado por sus compañeros en televisión. - Foto: Instagram @hoydia

Según se observó en la cuenta oficial de Hoy Día, el artista fue centro de elogios y felicitaciones por parte de sus colegas, quienes lo llenaron de abrazos y bendiciones. El actor agradeció de forma genuina, mencionando los motivos por los que consideraba que su vida estaba llena de bendiciones.

“La bendición es estar vivo, es tener salud, amor, tener a Dios en mi corazón, estar trabajando, esta felicitación tan especial. Nunca había cumplido al aire…todos los días me consienten y muchas gracias chicos”, aseguró, donde no profundizó ni hizo referencia a Daniella Álvarez.

El colombiano dio unas palabras por los regalos que recibió en su trabajo. - Foto: Instagram @hoydia

En uno de los contenidos que salieron a la luz, Daniel Arenas habló de su momento y un regalo que recibió de Colombia, el cual le removió las energías y lo llenó de felicidad. Al actor le fue dada una pequeña presentación de vallenato, ritmo que disfrutó y le alegró el día.

“Bueno, hoy es 30 de marzo, un día muy especial para mí. Mi mensaje de cumpleaños es que todos los días cumplamos sueños, no solamente años. No sé si debe decir cumplir, sino más bien recorrer años de vida. Hacerlo con gallardía, mucha felicidad, mucho amor y humildad, cumplamos todos los días en esta vida, que sean importantes. Hoy es mi cumple y estoy feliz, me trajeron vallenato, no joda, de Colombia”, apuntó en una de las historias del perfil.

El actor expuso lo feliz que estaba con esta celebración de cumpleaños. - Foto: Instagram @hoydia

En otro segmento se vio cómo el presentador agradeció a sus compañeros y a su familia, puntualizando en el papel que tenía una de sus hermanas en la vida que llevaba. “Son mi vida, son mis cómplices, mis amigos, mis compañeros…mi hermana que está atrás y es fundamental en mi vida”, dijo.

En otro contenido se observó a Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, grabando y enviando unas palabras a Arenas por este año de vida que cumplía. El actor le agradeció y lo llenó de elogios por este detalle.

El colombiano dio unas palabras sobre las sorpresas que le llegaron en su día especial. - Foto: Instagram @hoydia

“Hoy es un día muy especial para nosotros, me llena de orgullo y de emoción darle el feliz cumpleaños a Daniel Arenas. Lo quiero mucho”, dijo Frederik Oldenburg, a lo que el colombiano respondió: “Eres un gran compañero, un gran ser humano, humilde y respetuoso”.

En otro clip que subió Hoy Día, se apreció cuáles eran los deseos del santandereano para esta fecha. “En lugar de hacer un deseo yo agradezco, les juro por lo más sagrado que lo primero que hago al abrir los ojos es agradecer por estar vivo, por tener amor en mi vida, por tener salud mental y física, por tener amistades, por tener gente bonita en mi entorno que siempre me está aportando y haciendo crecer y ser mejor, por mi trabajo y por lo malo porque eso te hace crecer”, comentó en un video que sumó varios likes y mensajes de cariño de los televidentes.

Por el momento no se observó un mensaje o reacción de Daniella Álvarez ante este día.