Daniel Arenas hace especial dedicatoria y expone su separación de Daniella Álvarez

Daniella Álvarez y Daniel Arenas, quien es el actual presentador principal de Hoy día (Telemundo), se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Incluso se llegó a especular que se iban a casar.

No obstante, los rumores sobre una supuesta ruptura entre el actor y la modelo han aumentado en los últimos días debido a que han estado muy distantes en las redes sociales. Además, llevan separados más de dos meses, pues el bumangués vive en Estados Unidos.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas cada vez lucen más distanciados. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

El artista, de igual manera, ha mostrado en repetidas oportunidades la felicidad que siente por el nuevo rol que está desempeñando en el famoso matutino y los retos que este trabajo le ha traído.

Además, esta semana subió un video en su cuenta personal de Instagram en el que mostró que se unió a la campaña de Telemundo, Mujeres Imparables, para incentivar el empoderamiento femenino. Asimismo, aprovechó el momento para hacerle una especial dedicatoria a su madre.

“Mi madre, no solo me trajo al mundo, sino que también me ayudó a ser el hombre soy. Mi mamá es una mujer dulce, pero también es fuerte. ¡Gracias ma por cambiarme la vida”, manifestó el actor.

Luego, Hoy día precisó: “La madre de Daniel Arenas cambió su juego. Le inculcó la determinación de perseguir sus sueños sin límites. ¡Cambia el juego y triunfa tú también! Mujeres imparables”.

Daniel Arenas lleva viviendo en Estados Unidos más de dos meses. - Foto: Imagen tomada de Instagram @danarenas

Daniel Arenas no oculta la felicidad que siente por su nuevo trabajo en Telemundo. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

El bumangués, por otro lado, no mencionó en ningún momento a Daniella Álvarez durante la pieza audiovisual, la cual recibió cientos de comentarios, exponiendo una vez más que se encuentran separados y alejados.

Esta no es la primera vez que el reconocido actor colombiano no se refiere a la expresentadora de Caracol Televisión, ya que el Día internacional de la Mujer les dedicó unas emotivas palabras a todas las mujeres que hacen parte actualmente de su vida, pero no hizo ninguna alusión a la Barranquillera.

“Las AMAMOS mujeres. Gracias por SER como SON. Ustedes se merecen no solo un día para honrarlas, sino TODA una vida para amarlas. Gracias a todas las madres, esposas, hijas, compañeras, abuelas, hermanas, amigas y trabajadoras. Gracias por llenar nuestro mundo de PAZ y ALEGRÍA”. indicó en aquella oportunidad.

La pareja no sube una foto juntos desde el año pasado. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

Daniel Arenas elevó los rumores sobre su separación con Daniella Álvarez. - Foto: Foto tomada de Instagram @danarenas

Cabe mencionar que Daniel Arenas habría dado una sorpresiva pista sobre su estado emocional y amoroso, sin profundizar en detalles de la relación que sostiene con Álvarez.

Todo ocurrió hace unos días en el matutino de Telemundo, después de que Lyn May, famosa actriz y vedette mexicana, intentó besar al presentador, quien aseguró que debía respetar a la mujer que tenía en su vida amorosa.

“Soy un caballero. Tengo que respetar a la mujer que me espera en casa. Me siento muy bendecido de tenerte aquí, pero no. No estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, puntualizó el artista, visiblemente incómodo.

Lyn May fue acusada de acosar a Daniel Arenas. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @lyn_may_ y @hoydia - Montaje: SEMANA

Daniella Álvarez habría borrado algunas fotos que tenía junto al actor - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Pese a que no se ha pronunciado oficialmente con respecto a ese tema, la exreina de belleza habría borrado las últimas fotos que publicó junto a Arenas en diciembre pasado, lo que conformaría el fin de su romance.