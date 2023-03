Daniella Álvarez aprovechó viaje a EE. UU. y tuvo sorpresiva visita; hizo importante anuncio

La vida de Daniella Álvarez, sin duda alguna, tuvo un giro inesperado desde hace tres años y cambió dramáticamente, después de que perdió la parte inferior de su pierna izquierda, producto de una complicación médica.

Pese a los difíciles momentos que vivió, la barranquillera nunca se ha dejado vencer por las circunstancias y siempre les ha mostrado a sus seguidores cómo avanza su proceso de recuperación. Además, lanzó recientemente su fundación para ayudar a otras personas amputadas con dificultades económicas.

Daniella Álvarez sigue adelante con su fundación - Foto: Instagram @danielaalvareztv

“Gracias Dios, quitaste un pedacito de mí para permitirme ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias porque no quisiera algo diferente a la vida que me has regalado. Ayúdame a llegar a todos los rincones del mundo donde falte la esperanza, la alegría y mis ganas de vivir”, escribió la exreina en Instagram.

La modelo, de igual manera, confirmó la semana pasada que se trasladó a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), donde tuvo una visita bastante importante y confirmó que hizo una nueva alianza con importante centro médico, pensando en la proyección de su fundación a nivel internacional.

Mediante las redes sociales, la expresentadora de Caracol Televisión manifestó que durante su estadía en el país norteamericano pudo conocer la historia de Roy, un hombre que perdió las piernas en un grave accidente. Además, no ocultó su alegría por poderles ayudar a los demás.

Daniella Álvarez visitó importante hospital de Nueva York - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

La exreina conoció la historia de un hombre que perdió las dos piernas - Foto: Instagram @danielaalvareztv

“Hoy estuvimos en el Hospital Lincoln Center de Nueva York. Conocimos a Roy, quien hace 15 días perdió sus dos piernas por causa de un accidente de tren. Nos contó que no tener sus piernas no lo define, que quiere sanar pronto y volver a caminar”, expresó.

Luego, precisó: “Su meta es clara y aquí estamos para apoyarlo con la fundación. Gracias a todo el equipo del hospital por recibirnos con tanta alegría. Estamos felices de hacer alianzas internacionales”.

Daniella Álvarez también aprovechó su estadía en Estados Unidos para reunirse con el médico Juan Carlos Goez, quien lleva su caso desde hace un tiempo.

La barranquillera viajó a Nueva York la semana pasada - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Igualmente, la exreina de belleza manifestó que le hicieron varios exámenes para mirar cómo estaba su pie derecho. Asimismo, indicó que los huesos de este están en buena posición.

“Me midieron las pisadas para evaluar la función del pie y mi postura. También me escanearon para ver la presión del pie. Viendo la posición de los huesos, que gracias a Dios están bien. Gracias a mi doctor Juan Carlos Goez por cuidarme tanto. Mi pie derecho estaba empezando a hacer pronación excesiva”.

El profesional de la salud, por su parte, puntualizó que trabajarán con la modelo colombiana para mejorar la función de su pie, con el objetivo de que pueda tener una mejor condición de vida.

“Nos visitó Daniella Álvarez para revisión de su pie por dolor y pronación. Haremos ajustes para mejorar su función. Daniella es un maravilloso ser humano que ahora trabaja en beneficio de otros amputados con dificultades económicas”, concluyó Goez en Instagram.

Daniella Álvarez visitó al doctor Juan Carlos Goez en Estados Unidos - Foto: Instagram: Juan Carlos Goez

Daniella Álvarez mostró que los huesos de su pie derecho están bien - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Daniella Álvarez no oculto su alegría por la alianzas que hizo en EE. UU. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

De acuerdo con el portal Fisioterapia Online, las personas que tiene pronación de pie tienden a presentar mayores riesgos de lesiones, por lo tanto, también manifiestan síntomas característicos, los cuales incluyen dolor, tensión muscular, desgaste en las superficies articulares, presencia de pie plano e inestabilidad para caminar.