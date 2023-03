A Santiago Alarcón ahora le toca andar con escoltas, teme por su vida: “Es muy delicado”

Santiago Alarcón, recordado por su papel en la serie de El man es Germán (Canal RCN), compartió hace unos meses una grabación en sus redes sociales en la que denunció que desde hace cuatro años estaba siendo acosado por un joven, el cual decía ser su hijo y de Shakira.

Igualmente, el artista antioqueño señaló en aquel momento que logró conocer más detalles sobre la vida del muchacho. Asimismo, aseguró que este ya había intimidado a otras personas en Canadá.

Santiago Alarcón les contó a sus seguidores que él tenía 12 años cuando nació el joven que dice ser su hijo - Foto: Twitter: Lo sé todo/Instagram: Santiago Alarcón

“Recibí un mensaje por Instagram de una señora que me dijo: ‘Yo sé quién es y yo sufrí lo mismo por seis años. Porque también acosó a mi esposo’. Este muchacho efectivamente ya había acosado a un hombre casado con hijos en Canadá. Ya tuvo un psicólogo y psiquiatra allá, pero había sido muy difícil. Nadie ha podido establecer qué es lo que tiene”, precisó.

El actor, sin embargo, decidió tomar una radical decisión con respecto a este tema y desde hace un tiempo anda con escoltas, puesto que teme ser nuevamente abordado y atacado por el joven, identificado con el nombre de Pedro.

De acuerdo con Chichila Navia, esposa de Alarcón, el reconocido artista también tomó esta determinación para salvaguardar la seguridad de toda la familia. Además, puntualizó que el sujeto todavía vive en una “fantasía” con él.

“Es un chico, que desde que salió El man es Germán, vive muy obsesionado con Santiago. Le escribía correos, le mandaba mensajes por Instagram y lo buscaba en el canal. Incluso, ya había llamado a mis papás”, indicó inicialmente en Tropicana.

Luego, añadió: “Santiago había tomado unas medidas legales para blindarse, porque nos daba, de alguna manera, miedo. Pero la obsesión de él fue creciendo y el problema estalló porque se le metió al teatro, entró a los camerinos e intentó agredirlo. Eso ya es muy delicado. El chico tiene una caución y Santiago anda con escoltas”.

La actriz colombiana aseguró en la emisora que el caso, el cual fue expuesto por el mismo Santiago Alarcón por recomendación de sus abogados, está siendo manejado actualmente por la Fiscalía General de la Nación.

“Él sigue mandando correos a Santiago. Yo lo que percibo es que el joven no entiende la magnitud del problema legal en el que está metido, pues esto está en la Fiscalía y todo. Estamos esperando que los llamen a hablar”, concluyó.

Cabe recordar que el antioqueño manifestó hace unos meses qué tomó la decisión de no practicarse ninguna prueba de ADN y aseguró que carece de sentido hacerse ese examen.

Según el reconocido artista, el joven insiste en que es adoptado y dice que fue entregado a una familia putativa en 1992. Sin embargo, puntualizó que en esa época él solo tenía 12 años de edad, por lo cual es muy poco probable que haya tenido un hijo.

“Es raro porque mucha gente me pregunta que por qué no me hago una prueba de ADN, y yo les digo, pero es “en serio. ¿Qué necesidad? Yo era virgen a los 12 años, la virginidad la perdí, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Es un tema completamente diferente, eso ya es otra cosa”, puntualizó en aquella oportunidad.

Con respecto a Shakira, el protagonista de Garzón reiteró una vez más que ella no tenía nada que ver en ese asunto y les solicitó a los diferentes medios de comunicación dejarla en paz, aclarando que nunca la ha visto personalmente.

“Vale la pena aclarar, con ánimo de seguir defendiendo la verdad y, ojalá dejen en paz a Shakira, ella no tiene nada que ver con esto. Yo necesitaba nombrarla para que entendieran lo absurdo de mi historia, pero ni siquiera la he visto en mi vida”, sentenció.