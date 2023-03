Daniella Álvarez vivió emotivo momento en Estados Unidos, alejada de Daniel Arenas: “Los llevaré en mi corazón”

Daniella Álvarez y Daniel Arenas quedaron como blanco de distintas publicaciones y noticias en los medios nacionales, debido a una serie de detalles que alarmaron a sus fieles seguidores sobre una supuesta crisis amorosa que estarían atravesando. Ambos famosos se mantuvieron en silencio, dejando en el aire de qué se podría tratar esta brecha que se habría creado en su vínculo sentimental.

En los últimos días, la ex Señorita Colombia llamó la atención con un inesperado viaje que realizó a Estados Unidos, donde disfrutó de distintos planes en compañía de sus allegados. Lo que despertó curiosidad fue que no se le vio en compañía de su novio, quien reside y trabaja actualmente en el país norteamericano.

La barranquillera se encuentra en Nueva York. - Foto: Instagram: Daniella Álvarez

Pese a los comentarios y constantes preguntas, Daniella Álvarez decidió seguir su camino y pasar la página con el tema de Daniel Arenas, evitando tocar detalles íntimos de su vínculo amoroso. La presentadora compartió contenidos en Nueva York, dejando claro que no se encontraba en la misma ciudad de su pareja.

La pareja se ubicó como una de las más comentadas en los últimos meses por el tipo de relación que construyó. - Foto: Instagram @danarenas

La también modelo subió varias fotos y videos de los momentos que pasó con su prima Melissa Payares, visitando y conociendo sitios. En ningún momento se observó una interacción con el presentador de televisión, por lo que continuaron las especulaciones sobre una crisis en su relación.

Lo que cautivó a los curiosos de redes sociales fue que Daniella Álvarez compartió uno de los motivos de este viaje, el cual estaba enfocado en un emotivo momento. La exreina recibió un reconocimiento para su fundación por parte de la Alcaldía de Nueva York, destacando el trabajo realizado con personas de movilidad reducida.

Daniella Álvarez luciendo su prótesis. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

La barranquillera no ocultó la emoción que la invadió, plasmando en Instagram un mensaje de agradecimiento por estos gestos. La colombiana enfatizó en que sus sueños se estaban haciendo realidad, por lo que sabía que el esfuerzo valía la pena.

“Gracias por tan especiales momentos para mí y para la Fundación Daniella Álvarez. Reconocimientos que llevaré en mi corazón y compartiré con todas las personas que hacen posible un mundo de resiliencia y amor”, escribió.

“Gracias al Consulado de México en Nueva York, al Consulado de Colombia en Nueva York, a la Alcaldía de Nueva York, a @caringandlovingfoundation y a todos los que hicieron esto posible. Me siento honrada, pero sobre todo motivada a seguir trabajando por quienes más lo necesitan! Que privilegio!! Gracias papa Dios”, agregó.

No obstante, en ningún momento mencionó a Daniel Arenas ni hizo énfasis en él, teniendo en cuenta que siempre se apoyaron mutuamente. El actor, en otro espacio, solamente dio pistas de que estaban juntos, más no entró en detalles.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Daniel Arenas dio pistas sobre su relación con Daniella Álvarez

Días atrás, Daniel Arenas habría dado una sorpresiva pista sobre su estado emocional y amoroso, sin profundizar en detalles de la relación que sostiene con Daniella Álvarez. A pesar de que el presentador de Hoy día no mencionó a la modelo, sí dio luces sobre cómo están ambos en este momento.

Todo ocurrió en uno de los programas en los que estaba participando el colombiano, precisamente cuando asistió como invitada Lyn May, famosa actriz y vedette mexicana. La mujer llegó al set para conversar un poco sobre su vida, pero comenzó a buscar y pretender al actor, esquivando las negativas que él, de forma muy educada, le dio.

Lyn May fue acusada de acosar a Daniel Arenas. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @lyn_may_ y @hoydia - Montaje: SEMANA

En uno de los momentos que quedaron evidenciados frente a las cámaras, la artista comenzó a tocar a Daniel Arenas, poniéndole su pierna sobre la de él, acariciándole el pecho y el abdomen, y lanzándole la cara para que le diera un beso. El integrante del programa de entretenimiento conservó la calma y el respeto, asegurándole a la mexicana que no podía corresponderle por varios detalles.

En uno de los fragmentos que se hizo viral en redes sociales, los usuarios observaron cómo Lyn May buscó robarle el beso al artista, por lo que él tuvo que ponerle un freno y revelarle que no podía darle gusto, ya que debía respetar a la mujer que tenía en su vida amorosa.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí, pero no… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, dijo el colombiano, poniéndose la mano en el pecho para aclararle el contexto de su vida.