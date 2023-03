Esta fue la última publicación que hizo Daniella Álvarez con Daniel Arenas

Daniella Álvarez es una de las mujeres más famosas del país. La barranquillera se dio a conocer hace unos años luego de su paso por el Reinado Nacional de la Belleza, donde cumplió el sueño de ser coronada como Señorita Colombia y de allí saltó a la televisión nacional como presentadora de los formatos de La W Radio, Noticiero CM& y El desafío del canal Caracol.

La celebridad fue vista disfrutando del Carnaval de Barranquilla. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

A pesar de su talento para estar frente a las cámaras, de su carisma y de su belleza, lo cierto es que el nombre de la también empresaria de joyas se dio a conocer con mayor fuerza tras hacerse pública la noticia de la amputación de su pierna izquierda hace un poco más de un año.

En ese momento, Álvarez mostró una gran fortaleza y personalidad para afrontar los problemas y ello también la llevó a conocer a su más reciente pareja, el actor Daniel Arenas. Aunque en redes tanto Daniella como Daniel mostraban un amor sin fronteras, esto parece haber llegado a su fin debido a un encuentro que el actor tuvo una compañera de trabajo y que a la colombiana no le pareció para nada agradable.

Sus inconvenientes empezaron cuando hace unos meses Arenas, con nueva residencia en Miami por ser ahora uno de los presentadores del programa Hoy Día de Telemundo, se besó con una de sus compañeras de set, Adamari López, frente a las cámaras y en vivo.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez habrían terminado por beso del actor con Adamari López. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

Aunque en el momento nadie se tomó las cosas muy personales y se dijo que era parte del guion y algo netamente profesional, luego el hecho empezó a viralizarse y algunos seguidores de los famosos colombianos opinaron sobre lo sucedido.

Desde entonces, las muestras de afecto entre Daniela y Daniel fueron nulas y lo único que se ha sabido fueron las disculpas públicas del actor hacia su pareja. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Arenas expresó que estuvo mal lo que había hecho y que esperaba que todo volviera a la normalidad.

“Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano”, dijo Arenas.

Los rumores apuntan a que el romance se terminó y por ello se trae a colación la última foto de la presentadora con el actor. Esta fue durante un romántico viaje a Europa hace casi un año. En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Daniela Álvarez ha mostrado gran parte de su proceso en su particular estado de salud y los retos que ha tenido que afrontar en esta situación. Además, la presentadora de 34 años también se muestra al lado de sus amigos y de sus familiares, y hace un tiempo se veía feliz al lado de su novio, el actor Daniel Arenas.

El último post hecho por la barranquillera reveló que luego del 9 de agosto de 2022 no volvió a publicar nada junto a su pareja, y unos meses después sucedió lo del beso con Adamari.

Cabe recordar que en esa publicación el actor le dejó un mensaje bastante amoroso a la exreina: “Cuando planeé tu viaje no había úlcera de presión, la cual ya habíamos tenido en marzo y nos costó dos meses largos la recuperación. Lo fácil hubiera sido cancelar o aplazar. Pero nunca me ha gustado el camino fácil y sé que la vida, así como en esta ocasión, siempre nos pondrá pruebas retos y dificultades. Sabía que no iba a ser un viaje normal, pero ¿acaso nuestra vida lo es? Nuestra vida es EXTRAORDINARIA, amor lindo, o por lo menos así lo veo yo✨ Por todo el viaje te encontraste con plumitas porque siempre nos están acompañando y protegiendo. Para quienes vivimos con DIOS en el corazón y todo lo hacemos con amor verdadero, siempre habrá un camino y el que yo elegí caminar, cargar rodar o navegar contigo fue el que siempre soñé. Te amo”.