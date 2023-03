Daniella Álvarez estuvo en Estados Unidos, sin Daniel Arenas, y celebró nuevo logro en su recuperación: “Antes iba en silla de ruedas”

Daniella Álvarez se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido al proceso personal que lleva a cabo desde hace varios años desde que perdió su pierna izquierda. La ex Señorita Colombia logró recuperarse y plasmar sus avances físicos a través de las redes sociales, donde fue elogiada y ubicada como un ejemplo de superación.

La exreina se convirtió en un ejemplo para miles de personas. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

La barranquillera fue centro de todo tipo de comentarios por los avances que mostró en su cuerpo, al punto de que ya no necesitó su silla de ruedas y logró manejar a la perfección la prótesis en su pierna. Paso a paso regresó a sus rutinas, disfrutando de actividades que hizo en el pasado.

Recientemente, Daniella Álvarez sorprendió a los curiosos con un contenido que subió a su cuenta oficial de Instagram, donde reflejó mucha emoción al retomar un plan que deseaba mucho y ahora lo podía hacer sin su silla de ruedas. La colombiana viajó a Estados Unidos y visitó los parques de diversiones, paseando y divirtiéndose en las atracciones.

Daniella Álvarez compartió nuevo avance en su proceso personal y físico. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

La exreina aprovechó y manifestó su agradecimiento a una persona muy especial, la cual fue su cómplice y la acompañó en esto que deseaba tanto. La también presentadora llamó la atención al no estar con Daniel Arenas, su novio, por lo que más de un seguidor quedó intrigado.

Según mencionó Álvarez, se encontraba bastante feliz por visitar este lugar sin necesidad de ayudas como la silla de ruedas, además de los dolores que aparecían en su cuerpo por el esfuerzo que hacía. La barranquillera puntualizó en que se apoyó en su prótesis y pudo tener otra experiencia distinta en este parque.

“Antes iba en silla de rueda a los parques, me dolía y me cansaba. Hoy puedo caminarlos sin dolor y molestias, y por fortuna mi muñón es largo y puedo montarme en todas las montañas rusas. ¡Eso me hace tan feliz! Gracias por ser mi cómplice”, escribió en un video, donde posó en compañía de una amiga y compañera de viaje.

Este fue un reflejo de la recuperación de la ex Señorita Colombia, quien plasmó en las plataformas digitales todo el proceso personal y físico que atravesó desde que le amputaron su pierna. La modelo no compartió hasta el momento fotos con su pareja, avivando rumores de ruptura.

Daniella Álvarez habría esquivado pregunta relacionada con Daniel Arenas

Daniel Arenas y Daniella Álvarez quedaron como protagonistas de una serie de noticias en los medios nacionales, debido a rumores que comenzaron a circular sobre una supuesta ruptura amorosa. Ambos famosos se situaron en el blanco de comentarios y reacciones, ya que sus fieles seguidores se interesaron por saber si esta información era real.

Lo sé todo fue el medio que apuntó a dar estos detalles sobre el noviazgo de la exreina y el actor, despertando curiosidad entre quienes apoyaban esta unión. El programa de entretenimiento dejó en el aire esta noticia, llevando a más de uno a notar ciertos aspectos relacionados con la poca interacción de los colombianos a través de redes sociales, sin contar que el artista estaba en el exterior por su nuevo trabajo en Hoy día.

El actor habló de sus tres amores de la vida, despejando rumores sobre una supuesta ruptura con la exreina. - Foto: Instagram @danarenas

No obstante, días después del alboroto que se armó en las plataformas digitales por un beso que se dio Daniel Arenas con Adamari López, recreando una escena de La casa de los famosos 3, las miradas de más de uno apuntaron a la pronunciada distancia que atravesaba la pareja. Usuarios de Instagram notaron que el artista y la presentadora dejaron de compartir contenido, además de guardar silencio sobre los chismes que se armaron.

En medio de la celebración por el Carnaval de Barranquilla, Lo sé todo aprovechó para analizar la situación y soltar algunos comentarios relacionados con esta supuesta separación de las celebridades. Una de las presentadoras se centró en mencionar la ausencia de Daniel Arenas en el evento, teniendo en cuenta que siempre acompañaba a su novia en las presentaciones y apariciones que hacía.

Daniella Álvarez - Daniel Arenas - Foto tomada Instagram @danielaalvareztv - Foto: Instagram @danielaalvareztv

“Muy extraño, porque acompañaba a Daniella en todos sus eventos”, mencionó el formato de televisión, enfocándose en que fue particular que no pidiera permiso en su actual trabajo, a lo que agregaron: “Qué casualidad que cuando salen los rumores de su ruptura no se ven juntos”.

Lo sé todo no dudó en grabar a la exreina colombiana, quien disfrutó de las carrozas y los desfiles, poniéndoles toda su actitud y energía. Allí intentaron dialogar con ella, entregándole el micrófono para que enviara un saludo al medio.

Álvarez dio unas palabras frente a las cámaras, pero, según el programa televisivo, se mostró esquiva cuando le preguntaron por su corazón y por Daniel Arenas. Aunque en el video no se registró nada de esto, sí se detalló que la ex Señorita Colombia intentó devolver el micrófono al reportero, plasmando lo afanada que estaba.