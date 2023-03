¿Qué edad tiene Jamil Farah, el nuevo amor de Carolina Cruz?; es mucho menor que ella

Carolina Cruz volvió a dar de que hablar este fin de semana, luego de que fue captada muy bien acompañada del que sería su nuevo novio, el piloto Jamil Farah, durante el Festival Estéreo Picnic (FEP), que se llevó a cabo en el municipio de Briceño (Cundinamarca).

Pese a que no subieron ninguna foto juntos, el programa La red compartió un video en el que se observa a la exreina de belleza darse dos apasionados besos con el reconocido modelo. Además, dejó ver que su relación sentimental va por buen camino.

Carolina Cruz asistió al FEP con el piloto. - Foto: @diego_pachon

“La presentadora Carolina Cruz y el piloto Jamil Farah, fueron captados por el lente de ‘El Fisgón’. Las imágenes hablan por sí mismas. ¡Qué viva el amor!”, escribió el espacio televisivo en Instagram, donde recibió cientos de comentarios.

Los rumores sobre su romance aumentaron en las últimas semanas debido a que también fueron pillados bastante cariñosos en medio del concierto de Romeo Santos en el Movistar Arena de Bogotá.

Adicionalmente, el presentador de Lo sé todo (Canal Uno), Ariel Osorio, manifestó recientemente que la empresaria vallecaucana ha sido vista junto a Farah en repetidas ocasiones. Asimismo, reveló algunos detalles sobre este.

“Se anda rumoreando que Carolina Cruz ya tiene un nuevo amor. Incluso, ha sido vista con este sujeto no en una oportunidad, sino en varias ocasiones”, indicó inicialmente el comunicador.

Luego, precisó: “Se les ha visto en lugares donde han compartido muy juntitos. El susodicho se llama Jamil Farah, quien es piloto de profesión. No se metan con él porque es un apasionado del boxeo”.

Carolina Cruz junto a su nuevo amor en el FEP. - Foto: Revista Vea

A Jamil Farah y Carolina Cruz se le ha visto bastante juntos. - Foto: Foto: Redes sociales

¿Quién es Jamil Farah?

De acuerdo con su perfil oficial de Instagram, el hombre nació en San Andrés y Providencia, y es amigo desde hace años del cantante Jiggy Drama. Además, es amante de los viajes de aventura.

El piloto, de igual manera, tiene varias fotografías con diferentes personalidades de la farándula y el deporte nacional como Greeicy Rendón, Gabriela Tafur, presentadora del Desafío; Juan Fernando Quintero y Egan Bernal, entre otras.

“Un privilegio compartir algunos vuelos contigo. Qué Grande, Egan Bernal”; “Nos fuimos, next stop [siguiente parada] Juanfer Quintero, Selección Colombia”; “¡Mi pasión! Vamos a volar un rato”, son algunos de los posts que ha compartido el joven en esa red social.

Cabe mencionar que Jamil Farah cumplirá en octubre próximo 32 años, es decir que es 12 años menor que Carolina Cruz, puesto que la modelo colombiana celebrará este 2023 sus 44 años de edad.

Jamil Farah ha compartido con varias celebridades colombianas. - Foto: Instagram: Jamil Farah

El modelo es un apasionado por las nuevas aventuras. - Foto: Instagram: Jamil Farah

Los últimos dos años para la presentadora, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar -al mismo tiempo- su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

Sin embargo, la conductora de Día a día (Caracol Televisión) señaló hace unas semanas en una entrevista con Eva Rey que el tema de su ruptura con el actor cucuteño está completamente superado, tanto que se le escapó que estaba saliendo con alguien en la actualidad.

La modelo indicó que ya superó la separación con Lincoln Palomeque - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Desnúdate con Eva

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó Cruz en el diálogo con la periodista española, la cual logró picarle la lengua.