Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, reveló quién fue su primer amor; reveló la huella que dejó en su vida

Frederik Oldenburg destacó en los medios internacionales por su trabajo en la televisión y en los deportes. Su aparición en distintos formatos llamó la atención de los curiosos, quienes se percataron que era la nueva pareja sentimental de la famosa Carmen Villalobos.

La pareja levantó sospechas de un embarazo - Foto: @cvillalobos

Una vez fueron captados por cámaras de curiosos, ambos confirmaron que se encontraban disfrutando de una relación amorosa, la cual surgió tiempo atrás. Los dos disfrutaron de planes en público, se gozaron salidas y presumieron de la química que tenían en distintos viajes.

La actriz Carmen Villalobos y su novio durante un viaje. - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: cvillaloboss

Sin embargo, recientemente, Frederik Oldenburg llamó la atención de sus fieles seguidores con un inesperado momento que vivió en un programa en vivo, donde habló y mostró a su “primer amor”. El presentador se dejó llevar por la celebración del mes de la madre, aprovechando para presentar a la mujer que le dio la vida.

Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos - Foto: Tomado de Instagram @fedefutbol

Según lo que quedó registrado en Un nuevo día, el conductor de Telemundo dedicó una emotiva y nostálgica carta a su mamá, agradeciéndole todo lo que había hecho por él hasta el momento. La celebridad comentó sobre todo el camino que recorrió con Elina Oldenburg, quien más que su progenitora ha sido su amiga.

“Seguramente estarás sorprendida porque me estoy dirigiendo a ti. Seguramente con este video y con lo que verás a continuación estarás sorprendida. Te escribí una carta, sabes que no soy de escribir cartas, por lo que para ti será especial. Siempre hay una primera vez, es una ocasión especial para escribirla, ¡Feliz día de las madres!”, mencionó en un video.

“Sabes que siento que soy el reflejo y parte de lo que tú eres, porque sonrío todos los días, poque me gusta la alegría, porque me gusta la paz, la tranquilidad, pero también la emoción y el compromiso, la justicia y el amor. Muchas de las cosas que tú representantas para mí”, arrancó la carta.

El presentador se mostró muy animado tras iniciar una relación con la actriz colombiana, Carmen Villalobos. Foto: Instagram @fredefutbol - Foto: @fredefutbol

El presentador, y actual novio de Carmen Villalobos, habló de la conexión que tenía con su madre, destacando lo confidentes que han sido, los momentos que atravesaron y la compañía que recibió de ella en los momentos más duros.

“Hay una conexión tremenda entre tú y yo. A mis amigos siempre les he dicho que tú has sido una amiga, mi confidente. Has sido ese impulso para triunfar en mis batallas, quien me secó las lágrimas tantas veces, quien me levantó el ánimo y quien siempre me mostró el camino correcto en la vida”, expresó el deportista, a lo que agregó: “Nunca habrá palabras para expresar lo que siento por ti, de ti vengo y por ti me desvivo. Me has dado todo, la vida, para ti todo mi amor y todo mi ser”.

Al finalizar este momento lleno de emociones, Oldenburg recibió una sorpresa por parte de su mamá, quien se acercó y terminó apareciendo en la entrevista con Un nuevo día. La mujer manifestó lo feliz y orgullosa que estaba de sus hijos, a quienes formó como hombres de bien.

“Cuando lo estaba grabando se me hacía un nudo en la garganta”, dijo el presentador.

“Estoy sin palabras, estoy muy orgullosa de mis tres hijos, en especial de él porque es el chiquito de la casa. Darme cuenta de que junto con su papá criamos unos hombres de bien, me siento muy confortada con la vida por eso”, aseguró la mamá de Frederik, mientras se abrazaban y le daba un beso en la mejilla.

En el diálogo con la presentadora, surgió una interrogante sobre cómo era Frederik Oldenburg cuando estaba enamorado. La mamá del conductor de Telemundo afirmó que era muy firme y entregado a la mujer que estaba junto a él, esquivando miradas o atención a otras personas.

Carmen y Frederik aman rodearse de naturaleza en sus encuentros. Foto: Instagram @cvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss.

“Él es muy firme en sus sentimientos, cuando él se enamora, está con esa persona, no hay ojos para más nadie, eso lo digo porque lo he visto”, comentó Elina.

No obstante, para finalizar, el novio de Carmen Villalobos profundizó un poco y aseguró que su primer amor había sido su mamá, agradeciéndole y expresándole cuánto la amaba. “Tú fuiste mi primer amor. La amo, la quiera, muchas gracias, me sorprendes porque no me imaginé esta sorpresa”, dijo.