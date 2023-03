Padres de Clara Chía habrían revelado verdadera ‘molestia’ que tienen con Shakira; la situación va más allá de las canciones

Los progenitores de la joven novia de Piqué no estarían molestos por las letras de los temas, sino por el impacto que generaron en los medios.

Shakira se lanzó al ruedo musical de nuevo, luego de estar alejada de su carrera por algunos años. La barranquillera se sacudió de las polémicas en medio de su separación con Gerard Piqué y decidió arrancar de nuevo, realizando colaboraciones con cuatro artistas que la marcaron por completo.

La cantante durante su Music Session #53 con Bizarrap. - Foto: Fotograma, 0:34, BZRP Music Session #53 - YouTube Bizarrap

En su reciente estreno, creado junto a Karol G y llamado ‘TQG’, la colombiana demostró cómo fue su proceso personal e interno, soltando por completo la crisis que habría tenido tras la ruptura amorosa con el exfutbolista. La cantante plasmó una versión suya más empoderada y fluida, enfocándose en resurgir y pasar la página en lo relacionado con su vínculo sentimental del pasado.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

Uno de los temas que más furor tomó de estas canciones fueron las indirectas que tiró Shakira a Piqué y Clara Chía, actual novia del exfutbolista, quienes no se pronunciaron hasta el momento sobre las pullas en su contra. La pareja guardó silencio y se enfocó en su vida cotidiana, evitando dejarse afectar por lo mencionado en las letras.

Sin embargo, medios internacionales se interesaron por conocer la posición de los padres y allegados de la joven española, quienes no hablaron hasta el momento de las polémicas que surgieron en el terreno mediático. Al ser una familia con prestigio y discreta, siempre buscaron mantenerse al margen de la situación, evitando entrar en problemas ajenos.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Vanitatis informó que tuvo contacto con amigos de los padres de Clara Chía, Lluis Chía y Marga Martí, quienes revelaron la realidad de los españoles con las canciones de Shakira. El portal aclaró que dichas declaraciones puntualizaron en que la molestia de la pareja no era por estos estrenos, sino por otros detalles que se desencadenaron a raíz de esto.

Según comentó el espacio digital, al abogado y a la funcionaria no les hace gracia los temas de la colombiana, pero tampoco les dan relevancia. Este habría sido el caso de la ‘Bzrp Music Session #53′, en que un juego de palabras se refería a Clara y a Gerard.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

“No les hace gracia, eso está claro, aunque les importa bastante poco”, indicó Vanitatis, donde también hablaron de lo dicho por una amiga de los españoles.

De acuerdo con lo que reseñó el medio, para Clara Chía, su familia y sus amigas, lo que realmente se volvió molesto fue el acoso y la presión de la prensa en cada instante que los ven en público. Más allá de la letra de las canciones, lo que incomoda al núcleo de la relacionista pública son las informaciones que se publican sobre ella y la invasión de su espacio cuando va por la calle.

“Les molestan más las informaciones que en prensa hablan de ella que lo que diga la música de Shakira. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia, pero lo que diga una canción, eso es hasta gracioso”, puntualizó la fuente citada.

Clara Chía y Piqué son vistos juntos de nuevo en un estadio; los paparazis lo siguieron constantemente. - Foto: Captura de pantalla

No obstante, el mismo portal agregó que la catalana de 23 años sigue viviendo con sus padres, pese a que suele quedarse en el apartamento de su novio en la calle Muntaner. Al salir, la española se cubre su rostro, saluda con voz baja y hasta intentaría esquivar a los vecinos, “por su timidez”.

Por último, Vanitatis habló de cómo era la vida laboral de Clara Chía, centrándose en lo dicho, supuestamente, por Víctor Navarro, integrante del equipo de la Kings League. El hombre señaló que la joven desde muy temprano estaba trabajando, era demasiado entregada a sus labores y estaba al pendiente de que todo funcionara bien.

“Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazi”, reveló.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa - Foto: Europa Press

Por el momento sigue la incertidumbre de qué piensan los papás de Chía, teniendo en cuenta de que todo es un voz a voz de allegados y conocidos.

Padres de Clara Chía estarían “hartos” de Gerard Piqué

A pesar del alboroto que causó el lanzamiento musical, la atención de los espectadores se posó sobre nueva información que salió a la luz con respecto a la familia de Clara Chía. La prensa española mencionó que los padres de la joven de 23 años no estarían muy contentos y cómodos con el vínculo sentimental que se generó con el exfutbolista en la actualidad.

De acuerdo con lo que informó El Nacional de Cataluña, los progenitores de la relacionista pública querrían que Piqué esté lejos de su hija, pese a que ya lo conocieron y pasaron las fiestas de Navidad de 2022. En ese entonces el empresario fue a cenar con ellos, disfrutaron de un escenario ameno y tranquilo, pero todo estaría bajo la educación y la cordialidad.

Piqué, protagonista de distintas noticias sobre su vida amorosa y personal. - Foto: Fotograma, 0:14, Piqué cuenta la verdad de la foto besándose con Zlatan -ClipsEpicardos - YouTube

Según reseñó el medio, los papás de Chía le habrían pedido que no lo llevara más a la casa, puesto que no se sintieron cómodos del todo con lo que rodeaba al exjugador de fútbol. El mismo portal enfatizó en que el círculo familiar de la novia de Piqué estaba interesado en esquivar la controversia y no verse involucrado con la ola de críticas.

“La familia de Clara Chía no soporta a Piqué por varias razones. Una de ellas el comportamiento del catalán. No les gusta su personalidad. Siempre con un tono chulesco y envuelto en todo tipo de polémicas, tanto a nivel profesional como personal”, reseñó el medio español.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

De igual manera, el portal indicó que los papás de la joven no veían con buenos ojos el gusto del empresario por llamar la atención y acaparar las miradas de los paparazis, ya que siempre intentaron que su vida estuviera alejada de las controversias. Al tener reconocimiento en su gremio, el papá de Clara teme que algo más grave suceda y salpique su estabilidad personal y laboral.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

“Le gusta llamar la atención y sabe cómo provocarlo, por ello le quieren lejos. La familia de Clara busca absoluta discreción. De hecho, a día de hoy no han aparecido en ningún medio ni en ninguna fotografía. El padre de la joven es un conocido abogado y no quiere verse envuelto en polémicas. Teme que pase algo entre su hija y el exfutbolista y las cámaras estén siempre en la puerta de su casa”, agregó El Nacional de Cataluña.

No obstante, Ok Diario también comentó sobre esta situación, puntualizando en los “hartos” y “cansados” que estaban los papás de la española, buscando la manera de que Gerard Piqué se alejara de su presente y no perjudicara más a futuro.