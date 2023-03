Clara Chía hizo inesperado movimiento tras lanzamiento de canción de Shakira

Shakira causó un gran alboroto en los medios internacionales y las plataformas digitales con el estreno de su nueva canción TQG, la cual es una colaboración que realizó para el nuevo álbum de Karol G, titulado Mañana será bonito. La barranquillera regresó por cuarta vez a la escena musical, plasmando todo su interés por retomar la carrera que construyó desde muy pequeña.

Shakira en el videoclip de TQG, colaboración con Karol G. - Foto: Fotograma, 1:09, TQG - YouTube Karol G

Poco a poco, los temas que presentó la colombiana causaron un fuerte impacto en sus fanáticos y curiosos, al punto de que cientos de videos fluyeron por las redes sociales reflejando el gusto que le tomaron a las letras de sus canciones. La artista pop dejó una huella desde 2022 en la música, repercutiendo en Gerard Piqué, su expareja, y Clara Chía, la actual novia del futbolista.

En medio del auge que tomó este estreno musical, las miradas de algunos medios se posaron sobre Clara Chía y Gerard Piqué, quienes no se pronunciaron al respecto. Ambos fueron captados saliendo del apartamento del deportista, intentando esquivar las cámaras y las preguntas relacionadas con Shakira.

Clara Chía y Gerard Piqué normalizan su relación ante las cámaras Europa Press Reportajes / Europa Press 03/2/2023 - Foto: Europa Press

Al no obtener declaraciones de ninguno, un medio internacional aprovechó para percatarse de un inesperado detalle en redes sociales, el cual fue tomado como un movimiento tímido y sorpresivo de la joven catalana. Aunque esto pasó desapercibido, más de uno aseguró que sería una “reacción” tras la nueva canción de la barranquillera.

De acuerdo con lo que mencionó Vanitatis, Clara Chía reapareció en Instagram luego de haber cerrado su perfil personal de la red social ante la presión generado por algunas personas. El perfil se habría reactivado el pasado 1 de marzo de 2023, despertando curiosidad en quienes le habían perdido, supuestamente, el rastro a la joven en los escenarios digitales.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

“La joven de 23 años ha permanecido firme en su rotundo silencio y quizás haya aprovechado este momento de modo estratégico para continuar con un perfil bajo sin provocar titulares”, escribió el medio con respecto a este regreso.

Lo cierto es que Clara Chía conservó su estilo de cuenta, la cual solo sigue a 175 personas y permite que la sigan 174, entre las que destaca Gerard Piqué. El perfil se mantiene privado y con ningún dato relevante a la vista, además de tener pocas imágenes al interior.

La imagen permitió ver a la española con un traje azul, su pelo rubio cubriendo parte de su rostro y posando acurrucada.

Clara Chía reactiva Instagram. pic.twitter.com/OnVac2dmoq — Colombia me gusta (@colombiamegusta) March 2, 2023

Es importante recordar que la relacionista pública fue centro de diversas noticias en la prensa rosa debido a una fuerte ola de publicaciones y perfiles falsos, los cuales se hacían pasar por ella con fotografías que no eran verdad. Este alboroto llevó a que muchos portales confundieran a la española con otra modelo, quien tuvo que salir a aclarar todo y pedir respeto por su imagen pública.

Dani Fae, modelo que fue confundida con la novia de Gerard Piqué - Foto tomada de Instagram @itsdanifae - @3gerardpique - Foto: Instagram @itsdanifae - @3gerardpique

La foto de Clara Chía, novia de Gerard Piqué, que podría llegar a costar una millonada

De acuerdo con detalles que revelaron portales como Ok Diario y El Comercio, la prensa rosa estaría zumbando por la denominada “foto del millón de euros”. Según artículos que se publicaron, una fotografía de Clara Chía en vestido de baño o bikini se podría ubicar como la más buscada del próximo verano, teniendo en cuenta que para esa época de 2022 la española no era reconocida.

La atención y seguimiento de los reporteros quedaría sobre las próximas vacaciones que harán Piqué y su novia, las cuales serían a una playa o clima tropical por la temporada. La instantánea tendría un valor muy sustancioso, al punto de vendarla, supuestamente, por un millón de euros.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

“Una fotografía de Clara Chía vistiendo una ropa de baño o bikini podría convertirse en la instantánea más buscada del verano e incluso podría llegar a valer un millón de euros”, reseñó El Comercio, haciendo alusión a lo mencionado por otros medios especializados.

De igual forma, Ok Diario enfatizó un poco más sobre este tema, señalando que los paparazis no descansarán hasta encontrar la imagen perfecta de la catalana y el exfutbolista disfrutando de unas vacaciones de verano. “La foto del millón que puede provocar que alguno se pegue un buen verano a costa de la venta de la foto de la mujer que será la más buscada en cuanto empiece la temporada de playa, mar y barco entre la élite”, mencionó.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

No obstante, el portal puntualizó en lo complicada que sería esta situación, ya que Gerard Piqué no tiene un horario, un tiempo limitado y tampoco compromisos que lo aten a la rutina. El deportista se retiró del fútbol y ya no es parte de períodos específicos que lo hagan acomodar sus viajes a esto.