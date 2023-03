Allegados a Piqué contradicen a Shakira y aseguran que nunca quiso volver con ella

Shakira conquistó a millones de personas con la reciente temporada de estrenos musicales, los cuales hicieron parte de un proceso personal que atravesó tras su ruptura con Gerard Piqué. La barranquillera logró lanzar cuatro temas cargados de tusa, desamor, empoderamiento y fortaleza, los cuales hicieron que más de uno se sintiera identificado con la letra.

En medio de estos lanzamientos artísticos, la atención de los curiosos, los fanáticos y los medios internacionales se ubicó en las frases que estaban incluidas en la producción y resultado final. Muchos se percataron de indirectas y pullas que tiró la colombiana contra su expareja y Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista.

Gerard Piqué y Shakira viven una estrepitosa ruptura. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

Según se detalló en canciones como Monotonía y Te felicito, Shakira aprovechó para hablar de cómo una relación cayó en la rutina, cómo los comportamientos llevaron al deterioro del vínculo y los resultados que aparecieron del corto en la química que tenían.

En cuanto a la Bzrp Music Session #53, la cantante regresó con otro tono y otro estilo, jugando con una tiradera para soltar indicios de que Piqué la buscó e intentó arreglar todo con ella.

Shakira en su sesión con Bizarrap. - Foto: Video de Youtube Bizarrap

A pesar de que este proyecto fue clave para arremeter contra el exfutbolista y soltar algunos detalles que pocos conocían, las miradas se posaron sobre el juego de palabras que usó la celebridad a lo largo de la letra. Allí le abrió paso a la colaboración con Karol G, la cual se pospuso hasta febrero de 2023.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

En TQG, Shakira le apostó a plasmar su crecimiento personal y la superación de las situaciones difíciles, enfatizando en líneas que revelarían la intención de Piqué por seguir junto a ella: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa’ la historia’. Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto’ ¿qué haces buscándome el la’o? Si sabes que yo, errores, no repito”.

Ante estas indirectas, se conoció que Gerard Piqué sí habría buscado a Shakira con la intención de reconstruir su familia, pero las cosas no resultaron y Clara Chía le habría puesto un ultimátum con respecto al romance que sostienen.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Una vez salió a la luz esto, allegados a Piqué decidieron pronunciarse al respecto y habrían comentado a un medio internacional sobre la verdad de la relación que lleva el empresario con la cantante colombiana. La fuente citada contradijo lo que mencionó Shakira, apuntando a que sería mentira el interés del exfutbolista por volver con ella.

De acuerdo con información que publicó La Vanguardia, el círculo de Gerard rompió el silencio y envió palabras contundentes, apuntando que el deportista nunca intentó nada con su expareja, ya que se llevan completamente mal.

“En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard”, citó el medio, a lo que agregó: “¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal!”.

El espacio informativo reveló que los famosos no se entienden y tampoco cruzan palabras, más allá de lo vinculado con sus hijos: “Han sabido mantener las formas de cara a la galería. En tanto no llegaban a un acuerdo, el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra”.

La cantante y el español no tienen comunicación desde que anunciaron su ruptura amorosa. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Gerard Piqué: revelan supuesta razón por la que se desenamoró de Shakira

De acuerdo con lo que quedó registrado por Vanitatis, las canciones de Shakira no lograron su cometido de molestar o incomodar a Piqué, ya que no les prestaba importancia y las dejaba de lado. En este espacio se profundizó sobre la supuesta reconciliación que buscó el catalán en el pasado, asegurando que no era cierto y se trataba de ideas erradas.

“No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, porque aseguran que no es cierto”, mencionó el medio.

Shakira en el videoclip de TQG, colaboración con Karol G. - Foto: Fotograma, 1:09, TQG - YouTube Karol G

Ante la información que compartió, Vanitatis aprovechó para soltar la supuesta razón por la que Piqué se desenamoró de Shakira , precisamente cuando estaban en su larga relación. El portal puntualizó que el exjugador de fútbol se cansó de ciertos detalles, relacionados con peleas y comportamientos de su expareja.

En los datos que salieron a la luz se mencionó que el empresario estaba agotado de la “intensidad” de la artista, ya que lo quería “controlar” y se “quejaba mucho”.

“Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas”, informó Vanitatis.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Según reseñó El Tiempo, todas las discusiones de ahora estaban relacionadas con los niños y las ganas de ponerse trampas en el camino. Cada uno tiraba para su lado y buscaba la manera de evitar que el otro le afectara con sus actitudes y comportamientos.

Vanitatis comentó de fondo que los problemas entre la expareja se centran en destapar sus movimientos y lidiar con las indirectas que se lanzan de forma pública. Ambos utilizan sus métodos para llevar la situación, lejos de los lentes de los medios.

“Se ‘pican’ el uno al otro en el momento de la entrega de los niños. Muchas veces, Piqué tiene que esperar durante largos minutos –ha llegado a estar media hora– en la puerta hasta que salgan, algo que le expone ante la prensa y que le pone de mal humor”, escribió el portal.