Clara Chía y el ultimátum que le impuso a Piqué tras irse a buscar a Shakira, según la prensa

Shakira y Karol G presentaron al mundo su canción ‘TQG’, tema que hace parte del reciente álbum de la artista paisa, titulado ‘Mañana será bonito’, el cual reúne colaboraciones con distintos artistas.

Como muchos fanáticos de las artistas lo estaban esperando, esta canción unió la voz de las colombianas en torno a un asunto que tienen en común: la desilusión amorosa.

Shakira, por su separación a mediados de 2022 con Gerard Piqué, tras una relación de doce años; y Karol G por su ruptura con el puertorriqueño Anuel AA, luego de tres años de un romance con vacaciones a destinos paradisíacos e incluso una pedida de mano. Sin embargo, sus caminos se separaron y en febrero de 2021.

Shakira y Karol G comparten adelanto de su nueva canción - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

De manera que en esta oportunidad la cantautora barranquillera nuevamente lanza varios dardos contra exfutbolista, quien ahora presume tener una romance estable con Clara Chía. La intérprete de ‘Monotonía’ (junto a Ozuna) y ‘Music Session #53′ (en conjunto con Bizarap), ahora insiste en que no desea volver con Piqué, pero tampoco oculta que llegó a sentir un gran amor por él, y por ello su expareja sigue estando presente en las canciones que recientemente ha realizado.

Mientras Shakira nuevamente se impone como tendencia en las redes sociales y en las listas de canciones más escuchadas, parece ser que en la relación entre el dueño de la ‘Kings League’ y Clara Chía no todo es paz y amor.

¿Piqué aún está detrás de Shakira a espaldas de Clara Chía?

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, Shakira ha reiterado varias veces que Gerard Piqué ha intentado en varias ocasiones volver con ella y justamente por ello el comunicador sostiene que próximamente le preguntará directamente a Piqué sobre esta situación, pues Martin duda que la cantante colombiana esté diciendo mentiras sobre el actuar de su expareja.

Durante su aparición en el programa de farándula ‘Lo sé todo’, el reconocido fotógrafo y periodista español que tiene información de primera mano sobre un momento en que Piqué retornó a la casa de Shakira bajo el pretexto de que era su familia, algo que en un principio a Clara Chía le incomodó profundamente.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

En su relato el paparazzi afirmó que el exfutbolista estuvo un mes en la casa de su expareja y esa situación molestó a la joven, estudiante de relaciones públicas y colaboradora de la Kings League.

Por ese motivo, cuando Gerard Piqué nuevamente salió del hogar de la colombiana Clara fue contundente al exigirle al exdefensa del Barcelona que él debía “darle su lugar” como su pareja. De acuerdo con Martin, esa discusión generó que Piqué compartiera en su perfil de Instagram una foto junto a Clara para apaciguar la incomodidad de la joven.

Pero parece ser el exfutbolista aún no habría perdido el deseo de recuperar la relación que tenía con Shakira, por ello Chía le ha exigido a Piqué que sea claro y se defina en lo que realmente desea.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, uno de los dardos en ‘TQG’

Karol G y Shakira fueron contundentes con los versos, tal como se esperaba que lo hicieran y ambas fueron muy directas contra sus exparejas. Los versos de TQG (te quedé grande) se unen a las distintas frases que les cantaron las colombianas a sus ex’s, Anuel y Gerard Piqué, dejando ver que, al parecer, los dos hombres las volvieron a buscar, tras haber terminado.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas. - Foto: Universal Music

- SHAKIRA: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

- SHAKIRA: Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

- CORO

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito