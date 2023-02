Así sorprendieron a Piqué junto a Clara Chía, luego de la primera entrevista que brindó Shakira

Completamente desaparecido desde que Shakira lanzó su nueva canción con la antioqueña Karol G, TQG (iniciales de ‘te quedó grande’), el exfutbolista Gerard Piqué retoma la normalidad coincidiendo con la primera entrevista de la cantante barranquillera en televisión desde su separación.

Después de varios días fuera de Barcelona —o eso se rumorea—, el exfutbolista reapareció con su novia Clara Chía tras los dardos que su expareja le dedicó en su último tema.

Periodistas de la agencia española Europa Press vieron este martes 28 de febrero a Piqué acompañado por Clara Chía y con cara de pocos amigos, mientras abandonaban a toda velocidad en su vehículo su casa en Barcelona. Esto, sin pronunciarse ni sobre la nueva canción de Shakira, ni sobre la entrevista con la que la colombiana se ha mostrado como una mujer fuerte, renovada y empoderada, y en la que ha confesado que ya ha superado su ruptura.

En su primera entrevista en video desde su ruptura, con el periodista mexicano Enrique Acevedo, en el programa En Punto, del canal N+, cadena mexicana de noticias del grupo Televisa, Shakira aprovechó para hacer algunas revelaciones contundentes sobre su vida personal, familiar y de trabajo.

Shakira en entrevista en el Canal de las Estrellas. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

La artista colombiana señaló que su música, en especial sus últimas canciones Te Felicito, Monotonía, Session #53 y TQG, han servido de catarsis y terapia para recuperarse. “Mis letras, canciones y música en general son más elocuentes que yo misma, y siempre a través de ella he intentado ser honesta, además de utilizarla como catarsis y terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo”, dijo la barranquillera entre risas.

De igual manera, contó sobre la importancia que fue hacer junto al DJ y productor argentino Bizarrap la Session #53. “A esa sesión podrían haberme tomado una foto de antes y después, y se notaría la diferencia. Entré al estudio de una forma y salí de otra (...) Fue un gran desahogo, necesario para mi propio proceso de sanación y recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción y la posibilidad de expresarme... Después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío o una decepción, hay que sentir lo que toca sentir, pero también pensar en lo que se está pensando”.

Shakira en la sesión de fotos para su portada de la revista Elle. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“¿Sabes qué celebro? Que le esté pasando a una colombiana, a una mujer latinoamericana y que me esté pasando en español. Hace que valga la pena”, señaló la artista, feliz de los logros obtenidos en su carrera musical.

También contó que si mirara para atrás en su carrera y pensando en lo que falta, aún se mantiene motivada para descubrir quién es y lo que puede dar. “Me gusta pensar en lo que falta. Siempre he sido muy inquieta y tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si aún me queda ese talento y no ha desaparecido... Pero eso es lo que hace que tenga ganas de seguir sacando música y ahora, tengo más ganas que nunca”.

“Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma, que eso es lo difícil para el ser humano, que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creía que iba a ser más bien frágil, pero hay que tener fe, fe en uno mismo”, cerró la galardonada artista barranquillera.

Shakira y el productor y DJ argentino, Bizarrap. - Foto: Sony Music

Shakira también reveló que esperaba tener una vida diferente, “en su final feliz”, pero que, aun así, se siente agradecida con el público por el reconocimiento y apoyo. “Imaginaba que a mi edad, estaría en una finca, criando pollos, ordeñando vacas y viendo crecer a mis hijos (...) Empecé a fabricar mi propio final feliz, pero la vida siempre me ha puesto en posiciones incómodas para darme un entendimiento de cómo viven los demás (...) He vivido la riqueza, la pobreza, los halagos, la discriminación, el prejuicio; la vida me ha colocado en diferentes esquinas para cambiar un punto de vista”.

Shakira y Karol G tras su nueva canción. - Foto: Tomada de Instagram: @shakira

Shakira se sincera sobre su relación con Piqué

En el primer avance que lanzó la cadena acerca de la entrevista con la barranquillera contó que el fin de su relación con Gerard Piqué también significó que para ella se acabara una fábula en la que ella creía. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”, dijo la barranquillera, que manifestó que también soñó con estar con un padre bajo el mismo techo para sus hijos, pero no será posible.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, dijo Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, dijo Shakira, que habla de que todo el proceso de ruptura la ha hecho mucho más fuerte en todos los aspectos.

Confesó que siempre fue alguien dependiente emocionalmente de los hombres y del amor. “He sido una enamorada del amor”, dijo, y posteriormente contó acerca de lo que significó todo el duelo para ella.

“Ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma. Para que esa fortaleza sea real, tiene que salir de un duelo, de vivirlo, de aceptarlo, de que la vida no todo tiene que salir bien y recoger esos pedacitos”, contó la cantante colombiana acerca de lo que fue su proceso tras su ruptura con el exfutbolista español, Gerard Piqué.

Shakira y Piqué cuando eran pareja. - Foto: afp

Así mismo, habló de como siempre expresa sus vivencias personales a través de su música, diciendo que es para ella una catarsis y una terapia. “Mis letras, mis canciones y mi música en general, son más elocuentes que yo misma”, dijo la barranquillera entre risas

Shakira es de las artistas más exitosas del momento. - Foto: Getty Images

Los retoques estéticos a los que se habría sometido Shakira

Por estos días la vida de Shakira ha estado en medio de sus exitosos lanzamientos de temas musicales que ha sacado tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Por ello, cualquier tema de la colombiana se ha vuelto importante para la prensa internacional, como la relación de la barranquillera con sus exsuegros y el futuro que le espera con sus hijos, Milán y Sasha.

Es en medio de esta situación que la médica estética Camila Rojido aseguró en el programa Espejo Público que Shakira se ha hecho varios retoques estéticos y habló para el medio sobre lo que la barranquillera ha pedido para lucir bella sin importar si tiene o no maquillaje.

La doctora Camila afirmó que se puede apreciar un lifting: “No me atrevo a decir si es quirúrgico o quizá con inductores de colágeno o hialurónico, pero sí que genera ese efecto tensor, tanto en el tercio medio como el tercio inferior”.

Shakira no ha confirmado que se ha hecho cirugías estéticas. - Foto: FilmMagic

También sostuvo que los labios han tenido algunos cambios, “Shakira lo ha hecho de manera progresiva para conseguir unos labios más jugosos, dándoles una dosis de NSD (naturalidad, sensualidad y discreción)”.

Por otra parte, sostuvo que notaba el uso de la toxina botulínica, “el baby bótox, a modo preventivo, es decir, menos dosis, para no llegar a tener esa arruga estática marcada”.

Shakira dijo estar tranquila en su más reciente entrevista. - Foto: Getty Images

Cabe destacar que otra fuente cercana a uno de los centros estéticos donde Shakira ha acudido dijo para la revista Vanitatis que ella “es una persona que sabe todo lo que quiere hacerse y dirige su propio tratamiento, en especial el último tratamiento al que se ha sometido, justo para el lanzamiento de su última canción junto a Karol G (...). En este último, preparado para el nuevo disco, es el más potente. No es un relleno, sino un tratamiento que le hace la boca más grande y más sensual de lo que la tenía”.

Lo cierto es que no hay certeza sobre cirugías estéticas en el cuerpo de la colombiana, pero lo que si se puede notar es que ella hace todo lo posible para mantenerse joven y radiante. Cabe señalar que cuando era adolescente usó ortodoncia, un tratamiento que le puso los dientes en orden.

La cantante en su aparición en la pasada edición del Festival de Cannes. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

*Con información de Europa Press